Eine Stadt, geprägt vom Leben am Fluss

Wertheim.In der kommenden Woche startet im Wertheimer Grafschaftsmuseum eine neue Dauerausstellung rund um das Thema Wasser. Was die Besucher in der neuen Dauerausstellung des Grafschaftsmuseums mit dem Titel „Wertheim am Wasser“ genau erwartet, erläuterte Museumsleiterin Stefanie Arz bei einem Rundgang durch die neue Schau mit Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez.

Rund 70 Exponate rund um das Nass werden ab der kommenden Woche in dem Museum zu sehen sein. „Das Thema Wasser spielt für Wertheim eine große Rolle und war vor allem früher sehr wichtig“, erklärt Stefanie Arz mit Blick auf die Lage von Wertheim an Main und Tauber die Idee hinter der neuen Ausstellung.

Rund eineinhalb Jahre haben sie und ihre Mitstreiter daran gearbeitet, unter anderem wurden in dieser Zeit die Räume im Untergeschoss des Museums aufwändig passend zum Thema umgestaltet. „Sowohl Themenauswahl als auch Präsentation sind hervorragend“, lobte der Rathauschef die Schau.

Diese wird in zwei große Bereiche aufgeteilt sein. In einem davon wird es um das Thema Hochwasser gehen. Bereits der Eingang in den Bereich ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet. In den Schauraum hinab führt ein kurzer Holzweg. Das Besondere an diesem: Er ist aus Bohlen gezimmert, die ehemals Teil des „Beamtenstegs“, der südlichen Fußgängerbrücke..

Ebenfalls eine schöne Ergänzung des optischen Eindrucks sind die blauen Fußböden. Zum Thema Hochwasser in Wertheim können die Besucher dort künftig jede Menge erfahren, beispielsweise in Form eines rund zehnminütigen Kurzfilms. Dieser gibt anhand zahlreicher Bilder Infos darüber, wann und wie heftig der Main und die Tauber in den letzten Jahrhunderten über die Ufer getreten sind. Zu sehen gibt es zudem zahlreiche zeithistorische Dokumente, wie etwa eine Ausgabe des „Wertheimer Intelligenz-Blattes“ vom 17. November 1824.

Kinderecke

Auf den Nachwuchs wartet eine Kinderecke. Diese wurde vom Museum gemeinsam mit den Wertheimer Forscherkids eingerichtet. Dort können die Kleinen zum Beispiel die Hochwasserhosen der Feuerwehr einmal selbst anprobieren, Sandsäcke schleppen und Puzzles lösen.

Neben dem Thema Hochwasser gibt in es in dem Bereich noch weitere spannende Exponate zu sehen. Wie etwa Badewannen, Zuber und allerhand Bademoden aus den 1970ern. Ebenso wie ein ganz besonderes Exponat, welches die Museumsleiterin präsentierte: das „Duffhaus-Abort“ aus der Eichelgasse. Selbstverständlich gibt es auch die zugehörige Geschichte der Wertheimer „Buddenscheißer“ zu lesen. Zwei Gedichte von Christian Karl Schäfer und Friedrich Lotz berichten davon.

Im zweiten großen Bereich des Museums geht es unter anderem um das Thema Fischerei und Schifferei in Wertheim. Ins Auge fällt dabei sofort ein rund 8,5 Meter langer, hölzerner Fischernachen (Kahn) aus dem Jahr 1925, der als Blickfang mitten im Raum aufgebaut ist. In den zahlreichen Vitrinen, von denen manche an überdimensionierte Bullaugen erinnern, gibt es dazu zahlreiche spannende Informationen zur Zunft der Fischer und Schiffer.

„Viele von ihnen hatten noch Nebenjobs, zum Beispiel als Sandschöpfer“, weiß die Museumschefin. Einen besonderen Platz hat auch das wichtigste Arbeitswerkzeug der Fischer, das Netz. Ein großes Exemplar davon ziert den Ausstellungsraum. Und direkt daneben können die Besucher das Netzstricken selbst ausprobieren. Wie dies funktioniert, dazu gibt es ein kurzes Video mit Horst Weid. Der Wertheimer beherrscht als letzter in der Stadt noch die Kunst des Netzstrickens.

