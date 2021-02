Eine Pistolenkugel tötet zwei Menschen

Mondfeld.Über 100 Jahre lang fand sich in der Ecke der oberen Mauer des Mondfelder Friedhofs eine Steintafel als Erinnerung an „Wassili Nikaudin“, der am 1. August 1917 verstorben war. Die tragische Geschichte um seinen Tod geriet über die lange Zeit in Vergessenheit.

Im Herbst 2020 entstand im Bereich, in dem die Steintafel angebracht war, ein neues Urnengrabfeld, weshalb man

