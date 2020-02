Eine Lichtbrücke nach Frankfurt

Bettingen.Im Vorfeld der diesjährigen Luminale – der Biennale für Lichtkunst und Stadtgestaltung in Frankfurt –, realisiert das Wertheim Village eine Zusammenarbeit mit dem deutschen Künstler Philipp Geist. Der „Let Yourself Glow Art Space by Philipp Geist“ lässt die Besucher auf über 100 Quadratmetern in die farbenfrohe Welt der modernen Lichtkunst eintauchen. Philipp Geist ist international anerkannt als einer der Pioniere des Video-Mappings. Ab Mitte Februar wird Philipp Geist ein Video-Mapping im Village realisieren, das die aktuelle Installation ablöst und bis zum 31. März zu erleben ist. Das Video-Mapping schlägt die künstlerische Brücke des Lichts zu Philipp Geists Projekt „Ariadnes Nacht“ – ein Projekt, das er im Rahmen der Luminale in der Innenstadt von Frankfurt realisiert. Bild: Geist

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.02.2020