Eine lebensnahe Wiedergabe im Porträt

Wertheim.Das Grafschaftsmuseum ist vorübergehend geschlossen. Deshalb bietet das Museum mit dieser Serie einen virtuellen Rundgang durch die Sonderausstellung über den Wertheimer Maler Fritz Bach (1890-1972), die vorzeitig beendet werden musste. Anstelle des Museumsbesuches und der geplanten Führungen können hier zur Ausstellung noch einmal die Höhepunkte der Sonderausstellung nachvollzogen werden. Teil eins erschien am Montag. Ein weiterer Abschnitt der vorzeitig geschlossenen Ausstellung widmete sich den Porträts. Hier zeigte sich die künstlerische Qualität nicht nur in der Vielseitigkeit der Techniken, sondern auch in der lebensnahen Wiedergabe der Dargestellten, die sich zum Teil auch mit zeitgenössischen Fotos belegen lässt. So malte Bach offizielle Porträts wie die der Bürgermeister Hans Bardon und Carl Roth, die durch traditionelle Malweise und dunkle Farbgebung die Würde des Amtes unterstreichen. Im Gegensatz dazu stehen die häufig mit bewegter Linie , hellen Farben und lebhaften Lichtflecken erfassten Kinderbildnisse, die zuweilen im Hintergrund Stadtansichten zeigen. Auch hier wechselte Bach virtuos zwischen Ölmalerei, Pastelltechnik und Zeichnung. Nach seinem Studium in Karlsruhe, das er um 1914 beendet hatte, begann Bach sich in Wertheim als Porträtmaler einen Namen zu machen. Neben seinen Gassen- und Landschaftsbildern sind Porträts bis Anfang der 1950er Jahre belegt. Sein Geschäftsbuch war voll von Porträtaufträgen auf die man länger warten musste, während man andere Bilder quasi „nach Katalog“ bei ihm bestellen konnte, da er ein festes Repertoire an Motiven hatte und sich viele Wertheim-Ansichten somit in mehrfacher Ausführung finden lassen.

