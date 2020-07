Eine Hommage an Queen und Genesis

Wertheim.Die Corona-Pandemie inklusive der einzuhaltenden Vorschriften macht leider der veranstaltungsreihe „Sommer auf der Burg“ einen Strich durch die Rechnung. Doch jetzt ist es definitiv: viele der Konzerte sind nur verschoben auf das Jahr 2021. Und die genauen Termine stehen auch schon fest.

„Best of Queen – The show goes on“ wird vom 24.Juli 2020 auf den 6. August 2021verschoben.

„True Collins – A tribute to Phil Collins and Genesis“ wird nicht wie vorgesehen am 25. Juli 2020 sondern am 15. Mai 2021 stattfinden.

Verschoben wurde auch der Auftritt von Maxi Schafroth. Er wird nicht am 26. Juli 2020 sondern 24. Juli 2022 auf der Wertheimer Burg zu Gast sein.

Auch die Metal-Fans müssen sich noch ein wenig gedulden. So wird „My’Tallica – A tribute to Metallica“ nicht wie vorgesehen am 5. September diesen Jahres sondern erst am 14. Mai 2021 die Burg zum Kochen bringen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020