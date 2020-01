Eine Hommage an die Stummfilmzeit

Wertheim.Einen atmosphärischen Mystery-Thriller rund um zwei Leuchtturmwärter, die auf einer menschenleeren Insel an der Küste Neuenglands einen Leuchtturm am Laufen halten müssen und sich auf engstem Raum ausgeliefert sind, zeigt die vhs in dieser Woche.

Efraim Winslow ist nicht Leuchtturmwärter geworden, weil er es unbedingt wollte. Sein Ziel war es, weit weg von zu Hause Geld zu verdienen, um sich eine eigene Zukunft aufzubauen. Deswegen ist er nun hier, auf einer menschenleeren Insel, zusammen mit dem erfahrenen Leuchtturmwärter Thomas Wake. Am liebsten würde Efraim mit Thomas kein Wort wechseln, so seltsam findet er den alten Mann, der den ganzen Abend trinkt, die Nacht oben im Leuchtturm verbringt und altes Seemannsgarn verzapft.

Doch als Untergebener muss er den Befehlen folgen, die ihm in rauem Ton erteilt werden. Je mehr Wochen vergehen, desto größer wird Efraims Wunsch, die Insel zu verlassen. Als aber das Versorgungsschiff, welches ihn abholen soll, nicht kommen kann, sind Efraim und Thomas auf der Insel gefangen. Nur sie, das Gekreische der Möwen, peitschender Regen und Sturm. Und das helle wandernde Licht des Leuchtturms.

Ein Leinwandformat von vier zu drei, schwarz-weiße Bilder, lange Einstellungen: „Der Leuchtturm“ von Regisseur Robert Eggers ist von Beginn an eine kunst- und stimmungsvolle Hommage an die Filme der Stummfilmzeit.

Das kluge Spiel mit Licht und Schatten erzeugt einen ebensolchen geheimnisvollen Gruselschauer wie auch das Sound Design. Die treibende Musik von Mark Korven und die Geräuschkulisse, in denen sich Regen und Sturm mit dem Kreischen der Möwen und dem ständigen Maschinendröhnen des Leuchtturms durchmischen, machen die permanente Bedrohung deutlich, die über der Szenerie liegt.

Der Sog der Geschichte, die auf Quellen und Erzählmuster von Hermann Melville und H.P. Lovecraft zurückgreift, zieht den Zuschauer mit Wucht in ihren Bann und wird unterstützt von dem intensiven Spiel von Robert Pattinson und Willem Dafoe, die glaubhaft ihre ambivalenten Figuren verkörpern. Im Spiel mit Wirklichkeit und Wahn spielt Eggers mit den Erwartungen der Zuschauer und schafft ein Filmkunstwerk, dessen atmosphärische Dichte und erzählerische Kraft lange nach Filmende noch wirken.

Der Film ist freigegeben ab 16 Jahren und ist im Roxy-Kino in Wertheim am Dienstag, 21. Januar, um 18.30 Uhr und am Mittwoch, 22. Januar, um 20.30 Uhr zu sehen.

