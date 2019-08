Eine grenzüberschreitende Verbindung

Wertheim/Weikersheim.Das Patenkonzert der Stadt Wertheim zum Eröffnungssommer der Tauberphilharmonie in Weikersheim übernimmt ein ganz Großer seiner Zunft: Kabarettist Bodo Wartke gastiert am Sonntag, 8. September, um 19.30 Uhr mit seinem Programm „Was, wenn doch?“ in dem neuen Konzerthaus. Eine Ausstellung zur Burg Wertheim und ein Klavier-Auftaktkonzert von Frédéric Otterbach ergänzen einen Abend, der viel Wortwitz und Humor verspricht.

Der Intendant Johannes Mnich hat für den Eröffnungssommer des neuen Konzerthauses ein außergewöhnliches Programm geplant: Jede Kommune des Main-Tauber-Kreises übernimmt die Patenschaft für eine der Veranstaltungen. Damit wird der Gedanke der grenzüberschreitenden Verbindung von Kultur und Musik wertgeschätzt. Zudem wird das Foyer der Tauberphilharmonie zu einem Ausstellungsort, an dem sich der Landkreis in seinem Facettenreichtum präsentiert.

Der deutsche Ausnahme-Klavierkabarettist Bodo Wartke beweist mit seinem fünften Klavierkabarettprogramm, dass es möglich ist, der eigenen Bühnenkunst treu zu bleiben und trotzdem für neue Begegnungen und Einflüsse offen zu sein. Der Sprachjongleur macht sich sinnend und singend auf den Weg. Mit jeder Menge Fragen im Gepäck lädt sein Publikum zu einem Perspektivwechsel ein. Auch in „Was, wenn doch?“ ist es die Liebe, die den fabulierenden Poeten umtreibt und rätseln lässt: Die richtige Frau gefunden? Oder aufs falsche Pferd gesetzt? Was tun bei widersprüchlichen Gefühlen? Eine vorläufige Antwort lautet: leidenschaftlich handeln, abwarten und Tee zubereiten. Glasklar hingegen ist, wo die Liebe aufhört – bei Insekten.

Karten gibt es unter www.tauberphilharmonie.de im Internet, in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim sowie in der Tourist-Information Weikersheim. Wer an einem Konzertbesuch interessiert ist, jedoch keine Möglichkeit hat, nach Weikersheim zu kommen, kann sich bei Nico Hildenbrand von der Stadtverwaltung Wertheim, Telefon 09342/301-102, melden.

