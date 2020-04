Eine ganze Region singt

Wertheim.Im Anschluss an den Gottesdienst im ZDF findet am Ostersonntag um 10.15 Uhr deutschlandweit , ein „Balkonsingen“ statt, das auch vom Kirchturm, vor Seniorenheimen, vor Krankenhäusern, am Dorfbrunnen, auf Burgtürmen und sonst überall allein oder zu zweit erklingt. Auch Dorfsprechanlagen werden zum Teil eingebunden. Den Start setzt der Osterchoral „Christ ist erstanden“, zu finden unter https://www.posaunenarbeit.de/aktuell/osternvombalkon. Weitere Osterchoräle aus den Gesangbüchern oder das Osterhalleluja können natürlich außerdem musiziert werden. Die Bezirkskantorin Katharina Wulzinger wird den Choral „Christ ist erstanden“ aufnehmen, so dass man darüber den Ton finden und loslegen kann. Zu finden ist die Aufnahme auf der Homepage des Kirchenbezirks Wertheim ab der Karwoche unter www.kirchenbezirk-wertheim.de.

Im Kirchenbezirk Wertheim sollen alle Gemeinden beteiligt werden, so dass in allen Ortschaften Osterchoräle erklingen. Dazu bittet die Bezirkskantorin, miteinander Kontakt aufzunehmen. Die Posaunenchöre und Chöre werden gebeten, sich aufzuteilen. „Die Pfarrer unterstützen vor Ort die Koordination und bitten um Rückmeldungen. Sie sind auch die Ansprechpartner für das Singen von Kirchtürmen und auf Friedhöfen. Bis heute, Donnerstag, sind die Pfarrämter noch besetzt. Alle Telefonnummern und Mailadressen findet man auf: www.kirchenbezirk-wertheim.de. kw

