Einbrecher unterwegs

Wertheim.Zum Glück kamen die Einbrecher nicht weit. Am Sonntagnachmittag versuchten unbekannte Täter gegen 14.40 Uhr in das Bahnhofsgebäude der Westfrankenbahn in der Bahnhofstraße in Wertheim einzubrechen. Die Täter wollten über den nördlichen Zugang in das Gebäude gelangen, scheiterten aber an der Türe.

Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen überwanden unbekannte Täter den Zaun eines Baumarktes in Bestenheid und versuchten so in das Gebäude in der Straße „Am Ried“ zu gelangen. Dabei lösten sie jedoch die Alarmanlage aus, weshalb die Täter vermutlich die Flucht ergriffen. Zeugen, die in der Zeit zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr verdächtige Beobachtungen machten oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342/91890 mitzuteilen. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020