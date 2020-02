Einbrecher im Hofgarten unterwegs

Wertheim.Einbrecher versuchten am Dienstagabend in mehrere Gebäude in der Straße „Am Bildacker“ im Hofgarten einzudringen. In einem Fall gelang es den Tätern auch. Zwischen 17 und 19 Uhr bemühten sich die Unbekannten an sechs Häusern, die Eingangstür aufzuhebeln: Dies gelang allerdings nur an der Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus. Im Inneren versuchten die Täter jedoch offensichtlich nicht, in die einzelnen Wohnungen zu gelangen und verließen den Tatort ohne Beute. Zeugen, die zur angegebenen Zeit in der Straße „Am Bildacker“ verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten diese dem Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342/91890, zu melden. pol

