Ein Zeichen der Solidarität

Kreuzwertheim.Eine großzügige Spende von Handdesinfektionsmittel hat die Firma Straub Beauty Group aus Wertheim an den Bürgermeister der Marktgemeinde Kreuzwertheim, Klaus Thoma, übergeben. Die Firmengruppe Straub ist eigentlich in der Kosmetikbranche tätig. Als vor einigen Wochen jedoch von allen Seiten der Hilferuf nach Desinfektionsmittel einging, zögerte die Firmenführung nicht und sicherte ihre Hilfe zu. So übergaben die geschäftsführenden Gesellschafter Jelto und Markus Hendriok 175 Liter Handdesinfektionsmittel an die Marktgemeinde Kreuzwertheim. Das Desinfektionsmittel ist gegen Viren und Bakterien effektiv. Die Herstellung erfolgt nach den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO.

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie will sich die Firmengruppe Straub mit einer immer umfangreicher werdenden Produktpalette etablieren. „Innerhalb kürzester Zeit haben wir die Produktkapazitäten dahingehend um- und aufgebaut“, erläuterten Jelto und Markus Hendriok, „Die Bedeutsamkeit der Desinfektion wird auch nach Corona Bestand haben und in unserem täglichen Ablauf allgegenwärtig sein.“

Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma dankte für den solidarischen Beitrag in der aktuellen dringlichen Bedarfssituation. „Man sollte und dürfe nichts riskieren, für sich nicht und auch für seine Mitmenschen. Vor- und Fürsorge ist das A und O in der jetzigen ungewissen Zeit“, so Bürgermeister Thoma und richtete einen Vernunftappell an jedermann: Die Infektionszahlen seien zwar stark zurückgegangen, so dass Lockerungen mit Augenmaß angebracht sind. Doch komme es jetzt auf die Eigenverantwortlichkeit eines an. kw

