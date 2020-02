Ein Wunschbaum für Baby Melissa

In Waldenhausen setzen sich viele Bürger für ein gutes Dorfleben ein. Der Ortschaftsrat präsentierte am Dienstag weitere Zukunftsideen.

Waldenhausen. Ortsvorsteher Gerrit Lang blickte auf die Aktivitäten der letzten Monate zurück. Im Dezember fand unter dem Motto „Alt und Jung kommen zusammen“ der Dorftreff der Senioren gemeinsam mit dem Kindergarten statt. Lang berichtete vom Weihnachtsmarkt, dem Glühweintreff und dem Neujahrssingen, im Januar 2020 lernten die Waldenhäuser das Korbflechten und im Februar das Bierbrauen. Er dankte den Organisatoren für ihr Engagement.

Auch in den kommenden Monaten ist einiges geplant. Am Faschingsdienstag wird es wieder eine Krapfenaktion geben. Wer das frische Faschingsgebäck haben will, kann es beim Ortsvorsteher oder über den „Brötchenbriefkasten“ bestellen. Das Heringsessen des Gesangvereins findet am Aschermittwoch ab 12 Uhr statt. Am 28. März gibt es von 9 bis 16 Uhr einen Baumschnittkurs in Theorie und Praxis mit Harald Lutz vom Landwirtschaftsamt. Noch werden Bäume gesucht, die im Rahmen des Kurses geschnitten werden können. Beide Meldungen nimmt Ralf Herr entgegen.

In nichtöffentlicher Sitzung hatte der Ortschaftsrat seine Agenda für Waldenhausen konkretisiert. „Junge Leute braucht das Dorf“, sagte Lang zur neuesten Aktion. Alle Neugeborenen Waldenhäuser Dorfkinder erhalten einen heimischen Obstbaum. Der erste, der einen Gutschein für einen heimischen Obstbaum für seine Ende Dezember geborene Tochter Melissa entgegennehmen konnte, war Klaus Diehm.

Außerdem erhält jeder zugezogene Neubürger zukünftig einen Verzehrgutschein für Veranstaltungen im Dorf. „So heißen wir die Neubürger willkommen und bringen sie zum Ortsgeschehen“.

Waldenhausen profitiert 2020 vom Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ und der damit einhergehenden Beratung. Der stellvertretende Ortsvorsteher Ralf Herr stellte einige Gedanken zur Weiterentwicklung des Dorfkerns vor. Er sprach sich dafür aus, den ortsbildprägenden Charakter der Gebäude zu erhalten. Er möchte keine Ausdünnung für Freiflächen oder gar einen Austausch der Gebäude gegen beliebige Bauten, die überall stehen könnten. Ortschaftsrat Nils Ries betonte, man könne nur Anregungen geben, den Eigentümern aber nichts vorschreiben. Die Initiative müsse von den Besitzern kommen. „Auch mein Wunsch wäre es, den Dorfcharakter zu erhalten.“ Die Ortschaftsräte verstehen die Ideen aus dem Förderprogramm als Chance. „Zukünftig müsse man sehen, wie man diese umsetzen kann“, so Lang. Die Ergebnisse der Fachleute wolle man mit den Bürgern diskutieren und auf die Besitzer entsprechender Gebäude zugehen. „Wir wollen, dass unser alter Ortskern nicht verwaist. Er soll sich aber auch nicht so verändern, wie wir es nicht wollen“, fasste er zusammen.Bereits am 2. März beginnen die Arbeiten zum Anlegen der sieben Rasengräber an der Mauer im Bereich des neuen Friedhofs. Ursprünglich waren die Mittel dafür erst 2021 vorgesehen. Nun wird aber der dort liegende Weg saniert. Für das Anlegen der Gräber hätte man im kommenden Jahr den neuen Weg wieder zerstören müssen. So einigte man sich mit Verwaltung darauf, die Gräber gleich mit anzulegen.

Berichtet wurde, dass sich der Radweg Richtung Eisenbahntunnel absenkt. Man werde dies im Auge behalten. Im Haushalt 2020 stehen 5000 Euro für Sitzbänke und Sitzgruppen. Die erste Sitzgruppe mit wird am Rathaus als Treffpunkt in der Dorfmitte aufgestellt. Standorte für weitere Sitzbänke will der Ortschaftsrat gemeinsam mit den Bürgern festlegen. Zudem soll am Rathaus ein „Mitfahrbänkle“ eingerichtet werden. Wer dort sitzt, signalisiert, dass er mit nach Wertheim genommen werden will. Ries verwies auf illegal entsorgte Reifen im Tannenweg und im Wald. Zudem berichtete, er dass das Geländer am Waldweg beim Tunnel marode ist. Aus Reihen der Bürger wurde ergänzt, kleine Kinder kämen unter diesem Geländer durch und könnten abstürzen. Lang bat die Bürger, Müllfunde und Schäden zeitnah an ihn zu melden.

Bekanntgegeben wurden auch einige Termine, wie die Uferreinigung entlang der Tauber, das Anfischen und das 100-jährige Bestehen des Gesangvereins. oder den Termin der nächsten Ortschaftsratsitzung.

