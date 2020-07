Ein weiterer Infektionsfall

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell (Stand: 31. Juli, 9 Uhr) eine positiv auf Covid-19 getestete Person (Vergleich zur letzten Woche, 24. Juli: keine positiv auf Covid-19 getestete Personen).

Insgesamt 161 Fälle

Insgesamt gab es im Landkreis Main-Spessart bislang 161 positiv auf Covid-19 getestete Personen (Vergleich zur letzten Woche, 24. Juli: 160 positiv auf Covid-19 getestete Personen). Genesen sind davon 154 Personen (Vergleich zur letzten Woche, 24. Juli: 154 Personen genesen). Die Zahl der an oder mit Sars-CoV-19 Verstorbenen liegt unverändert bei sechs. Es befinden sich sechs Personen in häuslicher Quarantäne. (Vergleich zur letzten Woche, 24. Juli: zwölf Personen in häuslicher Quarantäne).

Die Hotline

Die Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung ist Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 15 Uhr erreichbar unter 089 12 22 20. Die Mitarbeiter der Hotline beantworten alle Fragen rund um das Corona-Geschehen, beispielsweise gesundheitliche Themen, Ausgangsbeschränkungen, Kinderbetreuung, Schule, Soforthilfe für Kleinunternehmer und Freiberufler und vieles mehr. lra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.08.2020