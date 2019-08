Ein VfB-Arbeitssieg und eine chancenlose SpG

VfB Reich./D. – Türk. Werth. 1:0

Türkgücü Wertheim hatte schon im gesamten Verlauf der Gruppenphase immer wieder schnelle Spiele gezeigt, entsprechend „vorgewarnt“ war der VfB. Früh stören lautete der Auftrag. Schon in den ersten Minuten lieferte der Platzherr vor großer Zuschauerkulisse an der Asbachhalle schöne Torraumszenen, allerdings haperte es im Abschluss. Die erste Chance bot sich Simon Lampert mit einem Direktschuss in der neunten Minute, Tormann David Milks parierte sicher. Der VfB also klar überlegen in den ersten Spielminuten. Doch auch Türkgücü war mit schnellen Aktionen stets gefährlich, kam ab der 20. Minute immer besser ins Spiel. Der VfB drängte in einer durchaus halbfinalwürdigenBegegnung auf den Führungstreffer, dennoch ging’s 0:0 in die Pause.

Nach der Halbzeit zeigten die „aufmunternden“ Worte von VfB-Trainer Rafael Gogollok Wirkung. Nach einem Eckball erzielte der aufmerksame Lars Köhler in der 37. Minute den Führungstreffer für den VfB. Den zu verteidigen, hatte der VfB Reicholzheim gegen die laufstarke Türkgücü-Truppe in der Folgezeit schwer zu ackern. Leichtes Spiel hatte der Vorjahresfinalist ganz sicher nicht.

In der 57. Minute brannte es vor dem VfB-Tor lichterloh. Simon Köhler klärte in letzter Sekunde. Der VfB brachte das 1:0 erfolgreich über die Zeit und stand damit im Finale.

Nassig – SpG SV Vikt. Wert./G. 4:0

Im zweiten Halbfinalspiel war der SV Nassig von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und ließ sich nur selten das Heft aus der Hand nehmen. So kam in der 11. Minute, was zwingend kommen musste: Leon Sock schoss den SV zur 1:0-Führung. Nassig schloss seinen gegner im weiteren Verlauf in der eigenen Hälfte ein, Marco Budde markierte in der 28. Minute das 2:0 für den drückend überlegenen SV. Die SpG schien sich früh ihrem Schicksal ergeben zu haben, es kam auch in der zweiten Hälfte nur wenig nennenswerte Gegenwehr gegen die Übermacht. Und die erspielte sich weiter mühelos Chance auf Chance. Das 3:0 besorgte Marco Budde allerdings mittels eines souverän verwandelten Elfmeters. Weiterhin beherrschte nur eine Mannschaft das Geschehen auf dem Spielfeld: Niklas Seyfried köpfte Nassig schließlich in der 53. Minute uneinholbar auf den 4:0-Endstand.

