Ein Stückchen Mobilität erhalten

Wertheim.Die Übernahme der Fähre Mondfeld durch den Zweckverband Mainhafen Wertheim inklusive der finanziellen Konsequenzen stand im Mittelpunkt der Sitzung am Dienstag in der Main-Tauber-Halle.

Es wurde bereits ein umfassendes Konzept erarbeitet für den Betrieb in kommunaler Trägerschaft. Kern des Konzeptes ist, den Fährbetrieb in öffentliche Trägerschaft mit Beteiligung der Stadt Wertheim, der Stadt Stadtprozelten, des Landkreises Main-Tauber und des Landkreises Miltenberg zu übernehmen.

Verbandsvorsitzender Landrat Reinhard Frank bezeichnete die Übernahme als tolles Beispiel für unkomplizierte, interkommunale Zusammenarbeit. Das Projekt sei federführend von der Stadt Wertheim auf den Weg gebracht worden. Der Kreistag habe einhellig zugestimmt, ein Stückchen Mobilität ins Bayrische zu erhalten. Indes gebe das Ministerium kein Scherflein dazu.

Helmut Wießner, Geschäftsführer des Zweckverbandes Mainhafen Wertheim, erläuterte, dieses sei nun das fünfte Gremium, welches sich mit dem Thema befasse. Die Fähre werde am 1. November übernommen, sei an diesem Tag in Betrieb und dann für notwendige Reparaturen 14 Tage in der Werft. Mitte/Ende November sei damit zu rechnen, dass die Fähre wieder unterwegs ist.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, stellvertretender Verbandsvorsitzender, bedankte sich dafür, bei diesem Leuchtturm interkommunaler Zusammenarbeit bereits bis hierher gekommen zu sein. Die Kommunalpolitik schaue mit Augenmaß, was weiterleben solle, auch wenn es sich wirtschaftlich nicht trage. Wertheim, Stadtprozelten und die beiden Landkreise wollten, dass es weiter gehe. Dies sei eine kluge und gute Entscheidung, hoffentlich auch eine nachhaltige. Man habe den Anspruch, dass die Nutzerzahlen noch stärker wüchsen, dann würde der Defizitbetrag geringer.

Kreistagsmitglied Birgit Väth unterstrich, die Grünen seien glücklich über das gelungene Projekt. Alle hätten an einem Strang gezogen. Ingo Ortel, SPD-Gemeinderat in Wertheim, sprach das Ziel an, die Kosten zu halten. Bei der Präsenz der Fähre in digitalen Medien halte er es für gut, diese breit zu streuen. Richard Diehm, Vertreter der Stadt Wertheim in der Verbandsversammlung, fragte, wie teuer die Fähre denn komme. Wießner erläuterte, die Summe betrage 20 000 Euro und werde auf 2020 und 2021 verteilt. Hinzu kämen die Notarkosten.

51 000 Euro für Reparaturen

Die Abstimmung der Versammlung, den Fährbetrieb zu übernehmen, erfolgte einhellig. Wießner sprach von einer möglichen Übergabefeier Mitte November.

Der Verbandsvorsitzende erklärte, der Vorgang müsse betriebswirtschaftlich sauber abgebildet wer-den. Zur Beratung des Nachtragswirtschaftsplans sagte Wießner, 2020 entstünden an wesentlichen Kosten die Reparaturkosten der Fähre, diese würden mit 51 000 Euro veranschlagt. Änderungen im Wirtschaftsplan gebe es ausschließlich aufgrund der Fähre, unterm Strich ändere sich das Ergebnis des Zweckverbandes nicht. Die Verbandsversammlung stimmte dem Nachtragswirtschaftsplans 2020 ebenso einhellig zu wie dem kurz beratenen Nachtragswirtschaftsplan 2021.

Der letzte Tagesordnungspunkt betraf die Benutzungsordnung für die Fähre Mondfeld. Frank sprach von diversen Regelungen und verwies auf die ausführliche Vorlage, welche überschaubar und vernünftig sei. Die Versammlung votierte auch hier einstimmig befürwortend. Der Verbandsvorsitzende folgerte, „wir freuen uns auf die Wiederaufnahme des Fährbetriebs“.

