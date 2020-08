Ein Spaß mit flotten Kicks und Hiphop

Bestenheid.Die Sommer-Sport-veranstaltung der Volksbank Main-Tauber eG für Kinder, war ein sensationeller Erfolg. Am vergangenen Samstag wurde in der „FitnessGalerie“ der Volksbank Main-Tauber in der Filiale Bestenheid den ganzen Tag ordentlich geschwitzt.

Insgesamt 20 motivierte Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahre nahmen am Ferienprogramm teil. Sie konnten in die folgende Sportstunden schnuppern: Selbstverteidigung, Thaiboxen, Hiphop-Dance und funktionelles Training

Die Trainer Katja Pfeiffer und Martin Vath zeigten mit viel Spaß und Leidenschaft Einblicke in die Kurse, die ab Herbst das Fitness Angebot in der „FitnessGalerie“ bereichern. Unterstützt wurden die beiden Trainer von Dylan Bergner und Dance-Coach Chiara Schomber.

Völlig ausgepowert und überglücklich gingen die Kinder nach sechs Stunden sporteln, spielen, grillen und tanzen wieder nach Hause. voba

