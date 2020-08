Ein Spaß für die ganze Familie

Wertheim.Die Sommerferien sind im vollen Gange. Die meisten Familien machen aufgrund der aktuellen Umstände eingeschränkt Urlaub und gestalten die frie Zeit mit der Familie vorwiegend daheim. Gemeinsam einen Film auf der großen Leinwand zu sehen, steht bei vielen mit auf der Liste.

Am Mittwoch, 12. August, um 16 Uhr, gibt es zum Sonderpreis wieder drei Filme für die ganze Familie.

„Max und die wilde 7“

Die Verfilmung des ersten Bandes der gleichnamigen Kinderbuchreihe erzählt vom 9-jährigen Max, der mit seiner Mutter in einem Altersheim auf einer Burg wohnt. Als den Bewohnern immer wieder Wertgegenstände gestohlen werden, macht sich Max, unterstützt von der „Wilden 7“ auf, den Dieb zu fassen. Mit witzigen Einfällen, großartigen Darstellern und einem als Identifikationsfigur überzeugenden Hauptdarsteller macht „Max und die wilde 7“ kleinen Kinofans und ihren erwachsenen Begleitern großen Spaß. Der Film ist ohne Altersbeschränkung und als „besonders wertvoll“ eingestuft.

„Meine Freundin Conni“

Conni geht zum ersten Mal ohne Familie auf eine große Reise. Natürlich sind auch ihre besten Freunde dabei, nur ihren Kater Mau darf sie nicht mitnehmen. Kaum in der Jugendherberge an der alten Burgmühle angekommen, entdeckt Conni, dass Mau als blinder Passagier mit von der Partie ist. In sich stimmig erzählt ist der Film ein wunderschönes erstes Kinoerlebnis für ein Publikum ab dem Vorschulalter. Der Film ist ohne Altersbeschränkung und als „besonders wertvoll“ eingestuft.

„Scooby! Voll verwedelt“

Neuauflage der 1969 kreierten Kult-Zeichentrick-Serie „Scooby-Doo, wo bist du?“ über den sprechenden Hund und seine Freunde Daphne, Fred, Velma und Shaggy. Obwohl die Freunde schon viele Fälle gelöst haben und längst alte Hasen im Geschäft sind, stehen sie nun vor ihrem bisher größten Problem: Eine mysteriöse Organisation plant, den Geisterhund Cerberus auf die Menschheit loszulassen. Als sich alle an die Arbeit machen, um die „Bellokalypse“ unter allen Umständen zu verhindern, stellen sie fest, dass Scooby ein geheimes Vermächtnis hat und eine große Bestimmung erfüllen muss.

Der Film ist für Zuschauer ab sechs Jahren freigegeben. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.08.2020