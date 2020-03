Wertheim.„A new way to be human“ oder „Ein neuer Weg Mensch zu sein“ ist der Titel von „JesusHouse“. Zu dieser Veranstaltung der Evangelischen Allianz sind alle Jugendlichen von Mittwoch, 11., bis Sonntag, 15. März, im Wertheimer Arkadensaal, Mühlenstraße 26, willkommen.

In chilliger Atmosphäre spricht Jugendpastor Björn Steinhilber. Es gibt moderne Livemusik, Interviews, tolle Begegnungen und ein „Worship Night Special“ am Samstag.

Beginn ist von Mittwoch bis Samstag um 18.30 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. „Wir träumen von einer Welt, in der Liebe den Hass besiegt, in der über Ängste und Zweifel offen geredet werden kann. Eine Welt in der Egoismus keinen Platz hat, in der es ehrliche, tiefe Beziehungen gibt und das Leben so gelebt wird, wie es gedacht ist“ steht auf dem Flyer von „JesusHouse“. „A new way to be human” sind Abende, in denen erlebt werden kann, wie Jesus den Unterschied macht.

Die Themen sind: am Mittwoch „A new way to be happy – Jesus zeigt dir was Glück ist”, am Donnerstag „A new way to be save – Jesus ist stärker als die Angst“, am Freitag “A new way to be loved – Jesus nimmt dich an, wie du bist”, am Samstag „A new way to be you – Jesus heilt, was zerbrochen ist”, und am Sonntag „A new way to be alive – Jesus zeigt dir seinen Livestyle“.

Der Eintritt ist frei. Ansprechpartner ist Lukas Scheurich, Telefon 017691397640, E-Mail: jesus-house- wertheim@gmx.de.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.03.2020