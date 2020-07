Ein neuer Fall im Main-Spessart-Kreis

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart gibt es mit Stand 3. Juli, 9 Uhr eine positiv auf Covid-19 getestete Person. Wie bereits veröffentlicht, handelt es sich dabei um einen Schüler der Mittelschule Frammersbach. In der vergangenen Woche gab es keine positiv auf Covid-19 getestete Personen. .

Insgesamt gab es im Landkreis Main-Spessart bislang 158 positiv auf Covid-19 getestete Personen. Im Vergleich zur letzten Woche, 26. Juni (157 positiv auf Covid-19 getestete Personen), stieg die Anzahl damit um eins an. Genesen sind 151 Personen. (Stand, 26. Juni: 151 Personen). Die Zahl der an oder mit Sars-CoV-19 Verstorbenen liegt unverändert bei sechs. Es befinden sich derzeit 31 Personen in häuslicher Quarantäne. Zum Stand 26. Juni befand sich keine Person in häuslicher Quarantäne.

Allgemeine Fragen rund um Corona beantworten Mitarbeiter des Landratsamtes am eingerichteten Bürgertelefon unter Telefon 09353/793-1490. Es ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr besetzt. lra

