Ein neu entdeckter Tonschöpfer

Johann Christoph Todt war gräflicher Kammerdiener, betätigte sich aber auch als Komponist, wie eine 1790 erschienene Trauerkantate nachweist.

Wertheim. Die Beisetzungsfeierlichkeiten der gräflichen Landesregenten fanden im 18. Jahrhundert ihren Höhepunkt mit der Aufführung einer Trauerkantate in der Stadtkirche. Während der langen Kantorentätigkeit von Johann Wendelin Glaser (1744 bis 1783) hatte diese Aufgabe in bewährten Händen gelegen.

Auch sein Nachnachfolger Johann Wilhelm Frankenstein, der 1788 das Amt des Kantors übernahm, genoss bestes Ansehen als Organist wie als Komponist. Umso überraschter liest man auf der zum Tod des Grafen Johann Ludwig Vollrath am 4. Februar 1790 im Druck erschienenen Trauerkantate als Verfassername „componirt und aufgeführt von J. C. Todt“.

Ein Blick in die im Internet zugängliche, 1957 erstverfasste und in Buchform 2004 erschienene Liste „Wertheims Einwohner vor 175 Jahren“ erschließt den vollen Namen und Status des Autors der Kantate: Johann Christoph Todt, aus Rodach bei Coburg stammend, war 1781/82 als gräflicher Kammerdiener im Mühlenviertel der Stadt ansässig. Weitere Quellenzeugnisse, auf die noch einzugehen sein wird, präzisieren ihn als „Kammer-Laquai“ bei Graf Vollrath, dem 1790 verstorbenen Senior des Grafenhauses.

Kammermusik im Pavillon?

Wie die Trauerkantate verrät, war Todt zugleich im Musikfach beschlagen. Bisher gab es keine Hinweise, dass am kleinen Hof des Grafen Vollrath musiziert worden wäre. Todts musikalische Betätigung legt jedoch nahe, dass dies durchaus der Fall gewesen sein dürfte. Es ist sogar verlockend, sich den 1768 von Graf Vollrath errichteten Pavillon des ehemaligen Tauberhofgartens als idealen Aufführungsort von Kammermusik vorzustellen.

Auch wenn sich das nicht mehr klären lässt, das in Jahrzehnten gewachsene Vertrauensverhältnis des gräflichen Herrn zu seinem Kammerdiener und eine hohe Würdigung von dessen musikalischer Kompetenz haben unzweifelhaft den Ausschlag gegeben, dass unter Übergehung des zuständigen Kantors Frankenstein Graf Vollrath die Abfassung der Trauerkantate durch Johann Christoph Todt noch selbst angeordnet hat. Die Aufführung der Kantate von Todt selbst wiederum zeigt, dass ihm der benötigte Klangkörper zur Verfügung stand.

Für verschiedene Musiklexika ist Todt immerhin ein Begriff, doch wird das völlige Fehlen seiner Lebensdaten beklagt. Diese lassen sich hier jetzt erstmals fast vollständig vorlegen. Als gräflicher Kammerlakai wurde Johann Christoph Todt, Sohn des verstorbenen Bäckers Johann Martin Todt in Rodach bei Coburg, am 13. August 1771 in Wertheim mit Anna Catharina Senfleben getraut, Tochter des aus Kreuzwertheim stammenden Wertheimer Schneiders Georg Michael Senfleben (Schreibweise damals „Senftleber“).

Sohn durfte Jura studieren

Zwei Kinder gingen aus der Ehe hervor, die am 19. Juli 1772 geborene Tochter Margaretha Elisabetha und Sohn Johann Christoph, geboren am 3. Juni 1774. Letzterer, dem der Vater später ein dreijähriges Jurastudium in Jena ermöglichen konnte, trat Ende des Jahrhunderts als Beamter in den Dienst der beiden evangelischen Grafenlinien Löwenstein.

1803 wurde er deren Amtmann im aufgelösten Stift Triefenstein; in der folgenden fürstprimatischen Zeit hat er dort auch als Herrschaftsrichter amtiert. Bei ihm ist der Vater, der Kammerdiener, am 5. November 1804 in Triefenstein gestorben, im angegebenen Alter von 63 Jahren, sechs Monaten, 23 Tagen. Seine letzte Ruhe fand Johann Christoph Todt am 7. November auf dem Friedhof in Michelrieth.

Todts erwähntes Lebensalter führt auf einen Geburtstermin am 13. April 1741. Bedauerlicherweise fehlen im Rodacher Kirchenbuch, dessen Durchsicht dankenswerter Weise Friedrich Lehmühler übernommen hat, die Seiten mit den Taufen zwischen Oktober 1740 und Februar 1742.

Passend zum 13. April 1741 erscheint jedoch zehn Tage später ein Sterbeeintrag für Anna Kunigunda Todt, geb. Hofmann am 23. April 1741 in Rodach. Sie war Johann Christoph Todts Mutter, und die Vermutung liegt nahe, dass sie an den Folgen dieser Geburt im Kindbett gestorben ist.

Man wird also am 13. April 1741 als Geburtstag für Johann Christoph Todt festhalten dürfen. Im Kirchenbuch Rodach findet sich Todt immerhin einmal genannt und zwar zum 30. Dezember 1769, als er Patenschaft für einen Neffen übernahm. Hierbei heißt es, er sei „des Vaters Bruder, derzeit in Wertheim“. Dies ist der bisher früheste Beleg für seinen Aufenthalt in der Main-Tauber-Stadt. Er stand demnach über 20 Jahre im Dienst Graf Vollraths. Nach dessen Tod wechselte er als Kammerdiener zum Sohn Graf Johann Carl Ludwig.

Unter den Musiklexika stellt die Neuausgabe der MGG fest, der meist mit italienischen Vornamen „Giovanni Christofero“ auftretende Komponist und Kammermusiker Todt „hinterließ Instrumentalwerke, von denen ein Cembalokonzert auf den 10. Dezember 1783 datiert ist“. Seine Cembalokonzerte „zeigen einen eigenständigen Personalstil“. Insbesondere die Soloparts besitzen „viele melodische Schönheiten und reizvolle Details“. Ebenso fertigte Todt zahlreiche Sonaten.

Anlass für Aufführung

Manuskripte und Drucke seiner Werke liegen heute in Speyer, Berlin und vor allem in der Landesbibliothek Schwerin.

Der jetzt geglückte Fund der Trauerkantate und die damit verbundene Entdeckung von Johann Christoph Todt als Wertheimer Komponist werden Dieter Zeh, unserem Landsmann und Kirchenmusiker, Anlass geben, die genannten Schätze zu heben.

Ziel ist es, sie in Verbindung mit Michael Günther (Homburg), Matthias Querbach (Würzburg) und anderen hier am Ort ihrer Entstehung auf zeitgenössischen Instrumenten wieder zum Klingen zu bringen.

