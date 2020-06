Ein Leben im Zeichen der Nächstenliebe

Hofgarten.Das Diakonissen-Mutterhaus Frankenstein trauert um seine frühere Oberin Charlotte Kranz. Nach einem Leben im Zeichen der Nächstenliebe starb Schwester Charlotte am Dienstag, wenige Wochen vor ihrem 96. Geburtstag.

Charlotte Kranz wurde am 22. Juli 1924 im schlesischen Ullersdorf (heutiges Polen) geboren und trat bereits mit 18 Jahren in die Schwesterngemeinschaft ein. Während des Krieges wurde sie 1945 für ein halbes Jahr nach Sibirien verschleppt und kam 1946 über einige weitere Stationen nach Wertheim.

Einsatz im Krankenhaus

Am 29. Oktober 1950 wurde Schwester Charlotte am Reinhardshof zur Diakonisse eingesegnet. Über 20 Jahre lang arbeitete sie im Wertheimer Krankenhaus, wo sie sieben Jahre als Unterrichtsschwester tätig war und neun Jahre lang als Oberschwester die Pflegedienstleitung innehatte.

Die während dieser Zeit entstandenen zahlreichen Kontakte und Freundschaften pflegte Schwester Charlotte bis in ihre letzten Lebenstage weiter. 78 Jahre lang gehörte sie der Schwesternschaft an und lenkte elf Jahre als Oberin die Geschicke des Mutterhauses. „Wir Schwestern kümmerten uns darum, dass alles gut versorgt war, denn Gott gab uns die Kraft dazu“, sagte Charlotte Kranz anlässlich ihres 95. Geburtstags. 1995 hatte sie ihr Amt als Oberin des Mutterhauses an Schwester Irmgard Stolz abgegeben.

Lebenswerk gewürdigt

Eine schöne, prägende, aber auch schwere Zeit war zuvor verbunden mit der Planung des Wohnstiftes und der Aufgabe der Häuser „Gottes Treue“, „Jubilate“ sowie „Abendfrieden“.

An Planung und Umbau des Geländes im Hofgarten mit Wohnstift, Kindergarten, Krankenpflegeschule und Mutterhaus war Charlotte Kranz maßgeblich beteiligt.

Noch vor knapp einem Jahr hatten sich zahlreiche Freunde sowie ehemalige Schwesternschülerinnen im Mutterhaus eingefunden, um Schwester Charlotte zu ihrem 95. Geburtstag zu gratulieren. Bürgermeister Wolfgang Stein würdigte damals ihr diakonisches Wirken und ihre Lebensleistung.

Walter Scheurich, Vorstandsvorsitzender des Mutterhauses Frankenstein, erinnerte an einen Fest-umzug in Wertheim, als Schwester Charlotte zusammen mit Schwester Gretel als Vertreterin der Diakonie auf einem der Wagen die Kirche darstellte. Das Ereignis entwickelte sich zum Triumphzug, denn von überall aus der Menge kamen begeisterte Jubelrufe: „Schwester Charlotte“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.06.2020