Ein Jahr lang keine ernsten Einsätze

Dertingen.Zur Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dertingen begrüßte Abteilungskommandant Stefan Tiederle alle Anwesenden. In seinem Tätigkeitsbericht ließ Tiederle das vergangene Jahr Revue passieren.

Nach Jahren mit hohen Einsatzzahlen gab es im vergangenen Jahr keinen einzigen Einsatz zu verzeichnen. Dies kann laut Tiederle nicht als Normalfall angesehen werden. durch die Klimaänderung und auch zum Beispiel durch die Erweiterung des Gewerbegebiets Almosenberg ist zukünftig mit einer steigenden Anzahl an Einsätzen zu rechnen.

So war das Jahr vor allem durch Übungen und Hilfe bei Veranstaltungen der Gemeinde geprägt. Beispiele waren die Großübung am Kindergarten in Dertingen und die Absicherung des Martinsumzugs.

Patrick Volk legte das bronzene Leistungsabzeichen ab, der stellvertretende Abteilungskommandant Martin Holzhäuser besuchte mit Erfolg den Lehrgang zum Zugführer an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal. Besonders freute sich Tiederle über die wachsende Zahl der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Jugendwart Martin Holzhäuser ging auf die Tätigkeiten der Jugendfeuerwehr ein. Diese ist mittlerweile auf elf Mitglieder angewachsen. Die Jugendfeuerwehr führte im vergangenen Jahr 25 Übungen durch und fünf Übungen gemeinsam mit den aktiven Feuerwehrleuten. Hervorzuheben ist die Schauübung im Rahmen des Weinfests in Dertingen. Daneben erfolgten diverse Ausflüge und die Durchführung der Aktion „Saubere Landschaft“, die seitens der Jugendlichen angeregt wurde. Holzhäuser lobte das große Engagement der Jugendlichen, als jüngstes Beispiel nannte er die diesen Vormittag durchgeführte Christbaumsammlung, an die spontan noch eine Löschübung angehängt wurde.

Nach dem Verlesen des Kassenberichtes durch Kassier Helmut Schmidt erfolgte auf Antrag der beiden Kassenprüfer Egon Beuschlein und Christian Zapf die einstimmige Entlastung des Vorstandes. Hermann Ulram wurde zum Ehrenmitglied ernannt, Martin Holzhäuser zum Brandmeister befördert. Ehrenkommandant Theo Friedrich sah das einsatzmäßig ruhige Jahr als Verschnaufpause an. Ortsvorsteher Egon Beuschlein sicherte die Unterstützung bei den anstehenden Aufgaben der Feuerwehr zu.

Der aktuelle Stand zur Planung eines neuen Feuerwehrhauses wurde erörtert. Neben dem schlechten Allgemeinzustand und dem problematischen An- und Abfahrtweg ist auch die notwendige Anschaffung eines Fahrzeuges ausschlaggebend für den Bau. Des Weiteren wurden die fehlenden sanitären Einrichtungen für Frauen angesprochen.

Die Wahlen

Egon Beuschlein und Christian Zapf wurden in ihrem Amt als Kassenprüfer von der Hauptversammlung bestätigt. Bei der Wahl zum Abteilungsausschuss wurden die bisherigen Mitglieder David Deckert, Theo Friedrich, Martin Holzhäuser, Sascha Kratschmann, Ralph Seubert, Kurt Stollberger und Christian Zapf wiedergewählt, für den ausscheidenden Werner Kern wurde Klaus Götz in den Ausschuss gewählt.Zum Abschluss der Versammlung stellten sich Thorsten Schmitt und Rainer Schwenk als Kandidaten für die am 27. März stattfindende Wahl des Stadtbrandmeisters vor. ffw

