Wertheim.Die älteste und berühmteste deutsche Ferienstraße feiert 2020 großes Jubiläum – die Romantische Straße von Würzburg bis Füssen wird 70 Jahre alt. Und Wertheim, die Stadt an Main und Tauber, feiert natürlich mit.

Auf der Route voller Geschichte und Kultur mit den historischen Städten und malerischer Landschaft wird es zahlreiche Veranstaltungen geben. Die Tourist-Information Wertheim hat aus diesem Anlass acht romantische Aktionen vorbereitet.

Passend zum Valentinstag am 14. Februar, startet die erste Aktion zum diesjährigen Jubiläum „70 Jahre Romantische Straße“. Die Mitarbeiterinnen der Tourist-Information halten für die Einwohner und Besucher der Stadt Wertheim eine romantische Überraschung bereit, ein Herz aus Schokolade oder Laugengebäck. Die 70 roten Herzen, die in der Altstadt verteilt sind, dürfen die Finder an Ihre Liebsten weiterverschenken. Auf der Romantischen Straße der Kulturverliebten geht es im Laufe des Jahres 2020 mit diesen Aktionen in und um Wertheim weiter: Tag des Baumes (Samstag, 25. April); Wertheim pflanzt 70 Bäume oder übernimmt entsprechende Patenschaften; Muttertag (Sonntag, 10. Mai), 70 Mütter erhalten an diesem Tag eine rote Rose von der Tourist-Information in Wertheim; Zentralfeier in Dinkelsbühl (Sonntag, 21. Juni), Fahrt mit der VHS und der Tourismus Region Wertheim GmbH nach Dinkelsbühl. Alle 70-Jährigen erhalten eine Ermäßigung auf die Fahrtkosten.

Es geht weiter mit dem Tag des Kusses (Montag, 6. Juli), 70 Schokoküsse werden an die Besucher der Tourist-Information verteilt; Tag der Kulinarik (Samstag 25. Juli), die Tourist-Information verschenkt 70 Kochbücher mit regionalen Rezepten zum Nachkochen; der Vergissmeinnicht-Tag (Dienstag, 10. November), 70 romantische Briefumschläge mit unvergesslichem Inhalt werden in der Tourist-Information an besucher verteilt. Oder man genießt auf einer Stadtführung 70 Minuten lang das romantische Wertheim.

Weitere Informationen zu den Jubiläumsaktionen gibt es in der Tourist-Information am Spitzen Turm, oder unter Telefon: 09342/9350910 und unter info@tourismus-wertheim.de im Internet. ti

