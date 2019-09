Ein halbes Jahrhundert die Treue gehalten

Bestenheid.Zu einem der „schönsten Termine des Jahres“ begrüßte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Volksbank Main-Tauber, Robert Haas, kürzlich langjährige Mitglieder der Genossenschaftsbank in der Filiale in Bestenheid. Durfte er doch im Rahmen einer Feierstunde weit über 50 Jubilaren Dank für ein halbes Jahrhundert Mitgliedschaft in der Volksbank Main-Tauber aussprechen. Das teilen die Verantwortlichen mit.

„Mehr als ein halbes Menschenleben halten sie unserer Genossenschaft die Treue, die sich aus bescheidenen Anfängen vor fast 160 Jahren mittlerweile zu einer der größten Genossenschaftsbanken in Baden-Württemberg entwickelt hat“, betonte Haas in seiner Begrüßung. Ein halbes Jahrhundert mit einschneidenden und gravierenden Veränderungen: „Seitdem sind Imperien zerfallen, der Eiserne Vorhang hat sich gelüftet, das gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Umfeld hat sich vollkommen gewandelt.“ Umso mehr freue er sich, dass die genossenschaftliche Idee bis heute nichts von ihrer Strahlkraft verloren habe und im Gegenteil in den letzten Jahren eine „wahre Renaissance“ erlebe.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Lotte Amend, Anton Anderlik, Georg Bamberger, Guenther Bartsch, Gerhard Beck, Norbert Bundschuh, Richard Dinkel, Gertrud Dosch, Iris Dotterweich, Ernst Fischer, Hans-Dieter Flicker, Helmut Freibüchler, Anton Gall, Richard Goldschmitt, Guenter Grein, Roland Grimm, Franz Grimmer, Helmut Hartmann, Peter Hirsch, Egon Hörner, Dieter Kahnke, Herbert Kaufmann, Herbert Kiesecker, Uwe Koenig, Bernd Kolb, Alfons Konrad, Manfred Kraft, Rudolf Krombach, Lothar Kuch, Herbert Lamminger, Norbert Lauzi, Karl Machalet, Hubert Meisenzahl, Heinz Merkert, Carl-Heinz Müller, Wilfried Oetzel, Bernd Persich, Edeltraud Preissler, Adolf Reichl, Wilfried Reiner, Gerhard Rempt, Werner Ries, Werner Roettinger, Valentin Schäfer, Heinz Schneider, Manfred Horst Schultz, Horst Schwab, Irmgard Suenkel, Wasser- und Bodenverband Freudenberg, Erwin Wolz, Hans Wurm, Norbert Zapf sowie Stefan Zirkelbach.

