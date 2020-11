Ein Gegengewicht zu Schottergärten schaffen

Der Ideenwettbewerb „Gemeinsam:Schaffen“ ist Bestandteil des Impulsprogramms „Na klar, zusammen halt“ der Landesregierung Baden-Württemberg (siehe auch Seite 9).

Das Land unterstützt 41 Projekte mit einem Gesamtfördervolumen von rund 818 000 Euro.

Die ausgewählten Projektideen würden durch gemeinsame Aktivitäten, gemeinsames Lernen oder gemeinsames Gestalten den ländlichen Raum und den gesellschaftlichen Zusammenhalt nachhaltig stärken. Die Siegerprojekte böten besonders kreative und übertragbare Ideen, wie sich die Menschen gegenseitig Orientierung und Halt geben können.

Die Auswahl der Gewinnerprojekte erfolgte durch eine unabhängige Jury unter Vorsitz des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im September. Die Förderung der Projekte startet ab dem 1. November 2020, die Projekte werden bis Ende Oktober 2022 umgesetzt.

In unserer Region wurden zwei Projekte ausgezeichnet: „Neues Leben auf der Insel“ der Naturschutzgruppe unteres Aalbachtal e. V. Die Naturschutzgruppe plant die naturnahe Umgestaltung einer Verkehrsinsel in einer Spielstraße in Bettingen. Fördersumme aus dem Wettbewerb: 3600 Euro. Und das Projekt „Kochen + Essen + Genießen = Leben (Kegl)“ des VdK Ortsverband Rauenberg und weiterer Partner (siehe Seite 9).

Für die Förderung gilt, der Projektträger hat einen Eigenanteil von mindestens zehn Prozent selbst einzubringen. Dabei kann es sich entweder um finanzielle Beiträge oder Personal- und Sachleistungen handeln. Als finanzielle Beiträge gelten zum Beispiel eigene Mittel in Form von Vereinsbeiträgen oder selbst erwirtschafteten Einnahmen, aber auch Drittmittel in Form von Spenden oder Zuschüssen von Kommunen. Nicht als Eigenanteil gelten hingegen Drittmittel in Form von Zuwendungen aus anderen Förderprogrammen des Landes Baden-Württemberg. bdg