Eifersucht führt zu Körperverletzung

Wertheim.Gegen einen Mann aus Wertheim wurde wegen gefährlicher Körperverletzung verhandelt. Er soll seine Lebensgefährtin an den Schultern gestoßen und die am Boden Liegende mit einem Gürtel geschlagen haben. Die Frau habe blaue Flecken, Abschürfungen und Kratzer davongetragen.

Wegen des Benutzen des Gürtels ging die Staatsanwaltschaft von gefährlicher Körperverletzung aus. Der 52-Jährige legte gegen diesen Strafbefehl Einspruch ein, und es kam zur Verhandlung beim Amtsgericht Wertheim. Dabei wurden weitere details bekannt.

Der Streit ereignete sich im Dezember letzten Jahres. Das Paar führte seit zwei Jahren eine Beziehung. Der Mann wurde als eifersüchtig bezeichnet. Er vermutete, dass seine Lebensgefährtin Beziehungen zu anderen Männern pflegt. Um zu lesen wem sie schreibt, habe er ihr das Handy aus der Hand genommen. Die Frau habe sich das nicht gefallen lassen. Sie rief die Polizei. Auf ihren Angaben beruht die Anklage.

In der Verhandlung bestritt der Angeklagte, die Frau gestoßen oder geschlagen zu haben. Er ist der Überzeugung, dass sie sich die Verletzungen selbst zufügt habe. Die Frau hatte in der Tatnacht gegenüber der Polizei nichts von einem Gürtel gesagt sondern erst ein paar Tage später bei der Vernehmung durch einen anderen Polizisten zu Protokoll gegeben.

Die Frau wohnt jetzt in nicht mehr in Wertheim. Sie fehlte als Zeugin in der Verhandlung. Wenige Minuten zuvor jedoch war bei Gericht das Fax einer Ärztin eingegangen. Darin hieß es, dass die Patientin noch unter Restbeschwerden einer allergischen Reaktion leide. Die Richterin so es als „keine ausreichende Entschuldigung für das Nichterscheinen“ an.

Die Verhandlung wird Ende August mit der Vernehmung der Frau und eines Beamten fortgesetzt. goe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019