Eichler Mädchen beim Spitzenspiel

Eichel.Während der Fahrt des FC Eichel zum Spitzenspiel in der Frauenbundesliga zwischen der TSG Hoffenheim und dem deutschen Meister VfL Wolfsburg wussten die 33 Teilnehmer noch nicht, was sie an diesem Freitagabend erwarten würde.

Nicht das eigentliche Topspiel war nämlich der Höhepunkt, sondern die Begegnung mit Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg und später auch Jana Beuschlein, die sich nach dem Spiel zu gemeinsamen Fotos mit den Mädchen zur Verfügung stellten. Das wäre in der Männerbundesliga schon allein wegen der sehr strengen Sicherheitsbestimmungen völlig undenkbar.

Das Spiel im Dietmar-Hopp-Stadion vor 1710 Zuschauern endete 2:5. Nach dem schnellen Rückstand der Hoffenheimerinnen war das Spiel eigentlich schon entschieden. Das Team von Trainer Jürgen Ehrmann belohnte sich für seinen Kampfgeist letztlich mit zwei Treffern von Maximiliane Rall.

Die „Ächler“ Mädels kamen bei der anschließenden Autogrammjagd auf ihre Kosten. Mit den Nationalspielerinnen Alexandra Popp, Sara Doorsoun, Lena Goeßling, Pernille Harder, Svenja Huth und Ewa Pajor gab es ausreichend Anlaufstationen. Doch auch die TSG-Spielerinnen waren für Selfies immer bereit und so freut man sich schon auf den 19. Juli, wenn es in Eichel beim Werbespiel gegen die Würzburg Dragons anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Mädchenfußballabteilung ein Wiedersehen gibt. fce

