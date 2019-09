Ehrenamtlich Engagierte gesucht

Wertheim.Mit der Veranstaltung „Miteinander – Füreinander“ würdigt die Stadt Wertheim Menschen, die sich ehrenamtlich besonders engagieren. Die Verwaltung bittet bis Montag, 16. September, um Vorschläge, wer zu dieser Ehrungsveranstaltung eingeladen werden soll.

Der Ehrungsabend findet am Freitag, 29. November, in der Aula Alte Steige, statt. Engagierte im Alter bis 18 Jahre erhalten eine Einladung zu einem Ausflug am Samstag, 14. Dezember, in das Kristallbad Palm Beach nach Nürnberg.

Gemeldet werden können Personen oder Gruppen, die sich für Projekte und andere Menschen einsetzen und damit über das übliche Maß hinaus etwas für die Gesellschaft leisten. Die Meldebögen sind im Internet unter www.wertheim.de/ehrungen abrufbar.

