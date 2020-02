Ehemalige Mieterin beleidigt

Wertheim.In einem Strafverfahren beim Amtsgericht Wertheim lautete der Vorwurf gegen einen 58-jährigen Vermieter aus einem Wertheimer Ortsteil, er habe seine Mieterin und deren Freundin als „dreckige Schlampen“ bezeichnet. Der Angeklagte bestritt dies, doch die Zeugenaussage der 19-jährigen Mieterin erschien glaubwürdig.

Des Weiteren ist ein Zivilverfahren anhängig. Darin klagt der Vermieter auf Zahlung der Miete für Juli 2019 sowie der Nebenkosten für sechs Monate. Die Richterin ergriff im Strafverfahren die Gelegenheit, beide Verfahren zum Abschluss zu bringen.

Sie wies in vorläufiger Würdigung den Angeklagten darauf hin, dass der Vorwurf der Beleidigung wohl zu Recht besteht, und machte der Mieterin klar, dass der Vermieter Anspruch auf die Miete Juli 2019 hat.

Es folgte der Vorschlag des Gerichts, das Strafverfahren nach §153a der Strafprozessordnung mit der Auflage einzustellen, dass der Angeklagte die Zivilklage zurücknimmt. Staatsanwaltschaft, Beschuldigter und Verteidiger stimmten zu. Die Richterin erklärte der Mieterin, jetzt nicht mehr in Wertheim wohnhaft, die Verurteilung wegen Beleidigung entfalle, dafür müsse sie die Julimiete nicht zahlen.

Der Angeklagte hatte der Mieterin unter Fristwahrung die Wohnung gekündigt. Sie kündigte ihrerseits fristlos zum 30. Juni weil der Vermieter angeblich Hausfriedensbruch begangen habe, indem er ohne ihr Wissen ihre Wohnung betrat.

Nicht so tragisch nehmen

Am 19. Juni räumte die Mieterin die Wohnung teilweise, und dabei kam es zu Verschmutzungen der Treppe zum ersten Stockwerk, die nicht umgehend beseitigt wurden. Der Vermieter mit „ausgeprägtem Selbstbewusstsein“ regte sich darüber sehr auf. Von der „stressanfälligen“ Mieterin bekam er die Antwort, man habe jetzt „Wichtigeres zu tun“, und danach fiel wohl die Beleidigung.

Bei Gericht brach die Mieterin während der Vernehmung in Tränen aus, und die Verhandlung wurde kurzfristig unterbrochen. Die Richterin machte der Auszubildenden deutlich, in ihrer Kündigung fehle die Begründung der Fristlosigkeit und deswegen sei die Juli-Miete fällig. Die Kosten des Strafverfahrens trägt die Staatskasse, der Angeklagte seine Ausgaben selbst, zum Beispiel das Anwaltshonorar. Die Richterin forderte letztlich die Mieterin auf, den Fall nicht so tragisch zu nehmen, sie kenne bedeutend Schlimmeres. goe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020