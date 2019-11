Edle Stradivari erklingt im Schlösschen

Hofgarten.Das dritte vorweihnachtliche Schlösschenkonzert mit Musik auf der Stradivari „Paganini“ von 1724 findet am Samstag, 30. November, um 20 Uhr im Saal des Schlösschens im Hofgarten statt. Es gastieren Anna Luisa Kramb (Violine), Stipendiatin der Jürgen Ponto-Stiftung, die im Jahr 2000 in Aschaffenburg geboren wurde. Sie ist Jungstudentin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt/Main sowie an der Musikhochschule Würzburg.

Von einer Klingenberger Unternehmerfamilie wird ihr die „Stradivari“ zur Verfügung gestellt, die bis 1840 im Besitz von Nicolò Paganini war. Julius Friedrich Asal (Klavier) tritt auf. Er wurde 1997 geboren und ist ebenfalls Jungstudent an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt/Main und seit 2017 an der Hochschule für Musik „Harms Eisler“ in Berlin. Auf dem Programm stehen Werke von Ludwig van Beethoven, Sonate für Klavier und Violine Nr. 9, „Kreutzer“ sowie von Cesar Franck, Sonate für Violine und Klavier in A-Dur.

Nach dem Konzert findet ein Empfang im Schlösschen statt. Karten gibt es im Fotogeschäft Schäfer in der Lindenstrasse (Hotel Kette) in Wertheim. Telefonisch bei Helmuth Arnold unter 09342/6183.

