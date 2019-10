Eckiger „Weltwürfel“ ist eine runde Sache

Külsheim.„Das Runde wird zum Eckigen“: So lässt sich das Ergebnis eines gemeinsamen Projekts der Külsheimer Pater-Alois-Grimm-Schule (PAGS) und des Wertheimer Unternehmens Pink Vakuumtechnik mit Unterstützung der in der Brunnenstadt ansässigen Firma Ballweg Metallverarbeitung auf den Punkt bringen. Seit Montag schmückt ein veritabler „Weltwürfel“ das Außengelände der Schule.

PAGS-Lernbegleiter Patrick Münkel hatte ein 3D-Konstruktionsprogramm besorgt, in das Luis Geis, Auszubildender bei Pink Schüler, genannt Lernpartner, einführte. Irgendwann hatten diese die Idee, die runde Erde als „Weltwürfel“ abzubilden. Die Arbeiten erfolgten in Gruppen. Die Konstruktionsphase an der Schule dauerte etwa acht Monate.

Alexander Bötel, technischer Ausbildungsleiter bei Pink, begleitete das Projekt. Bei der Firma Ballweg Metallverarbeitung wurden die Landkarten aus Metallteilen gelasert. Zwischenzeitlich setzte man die Idee um, den Würfel mit Lochblech zu verkleiden. Nach rund einem Jahr war das Ganze so gut wie fertig.

Gemeinsam schlossen die Beteiligten ihr Projekt am Montag vor Ort mit der Montage des „Weltwürfels“ ab. Obenauf kam ein genau ausgerichteter Kompass. Speziell gestaltete Bleche zur unteren Verkleidung des „Weltwürfels“ verweisen darauf, wer sich alles an dem Projekt beteiligt hat. Zu gegebener Zeit soll das Werk innen begrünt werden.

Hubert L. Günther, kaufmännischer Geschäftsführer der Firma Pink, kreierte in Anlehnung an einen Fußballerspruch den Ausspruch „Das Runde wird zum Eckigen“. Er bezeichnete das Ergebnis des Projekts als Kunstwerk, das manchen ins Grübeln bringe. Der Kompass passe besonders zu einer Schule. „Wir freuen uns über die Teilhabe“, betonte Günther, sei die Firma „Pink“ doch seit Jahren Partner der Külsheimer Schule. Gemeinschaftlich könne man viele Dinge bewegen. Schulrektor Udo Müller dankte allen Beteiligten, besonders dem koordinierenden Lernbegleiter Patrick Münkel. Das Ganze sei eine „Win-win-Situation“, besonders für die Schule und die Lernpartner. hpw

