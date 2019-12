Durchs Fenster eingestiegen

Urphar.Aufmerksame Nachbarn entdeckten am Sonntagvormittag einen Einbruch in ein Wohnhaus in Urphar. Gegen 11 Uhr bemerkte eine Anwohnerin ein offenes Fenster an einem Anwesen in der Kellriesenstraße und verständigte die Bewohner, die daraufhin die Polizei riefen.

Unbekannte hatten sich in der Zeit zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, Zugang zum Haus verschafft und mehrere Zimmer durchwühlt. Danach verließen die Täter das Haus wieder über ein Kellerfenster. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die zur oben genannten Zeit etwas beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019