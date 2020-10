„Durchlaucht speiseten ebenfalls gerne Lerchen“

Ein beliebter Zeitvertreib war im 17. und 18. Jahrhundert der Lerchenfang oder das sogenannte Lerchen. Und nicht selten landeten die Tiere auf der fürstlichen Tafel – auch in Wertheim.

Wertheim. Vogelfang war zu allen Zeiten und in allen Kulturen üblich. Dies gilt besonders für den Lerchenfang. Die Sitte, die hierzulande den regierenden Herrschaften vorbehalten war, hatte sich im 17. und 18. Jahrhundert so eingebürgert, dass man den Lerchenfang einfach mit dem Verb „lerchen“ bezeichnete. Ein Bedienter konnte also unkompliziert sagen, er habe Befehl „zu lerchen“.

Beide Seiten der Löwensteins waren für den Lerchenfang eingerichtet. Wie das Arsenal dazu beschaffen war, geht anschaulich aus dem Nachlassinventar des 1698 verstorbenen Grafen Eucharius Casimir hervor.

Vor der Gewehrkammer

Laut Notar Urban Gruner lagerte der Hauptteil damals vor der Gewehrkammer im dritten Stock der am Schlossberg gelegenen Kemenate. Das eigentliche Lerchengarn wird als „der Duras“ bezeichnet. Dazu kamen „acht neue Klebgarn, 23 alte Klebgarn, so beeder gräfl(icher)-seiths Herrschaft zuständig, zwölf Stück Garn zum Lerchen, zwei Lerchen-Wändt, die Leine zum Kleb-Garn“.

Im unteren großen Saal befand sich außerdem „ein Groß Lerchen Nacht-Garn an einer großen Stange“. Was hier als „beiderseits gräfliche Herrschaft“ bezeichnet ist, meint die beiden Mitregenten der evangelischen Linie, Graf Eucharius Casimir und Graf Heinrich Friedrich.

In der Praxis war die Ausübung des Lerchenfangs, an dem die katholische Linie ebenso Anteil hatte, nicht unproblematisch.

Genauen Einblick dazu geben Aktenvorgänge aus den Jahren 1766/67. Die Leser erfahren, dass die löwensteinischen Jagdreviere von Zeit zu Zeit neu verteilt wurden und dass Graf Friedrich Ludwig damals einen Distrikt erhalten hatte, der für Lerchenfang nicht taugte. Das vorzüglich dafür geeignete Gelände hingegen, die Haidhoffelder, waren dem katholischen Vetter, Fürst Carl Thomas, zugefallen. Friedrich Ludwig schrieb daher am 2. September 1766 kurzerhand an den Fürsten, der in Böhmen weilte, er möge ihm das Lerchen auf den Haidhoffeldern gestatten. Dazu sollten die Bauern aus Urphar, Eichel und Waldenhausen mit ihren Förstern aufgeboten werden.

Für Carl Thomas, der wegen Abwesenheit den Lerchenfang in diesem Jahr ohnehin nicht beanspruchte, was es ein Leichtes, dem Gesuch stattzugeben. Am 29. September erteilte er aus Zebau bei Weseritz die Genehmigung. Der Lerchenfang, der stets im Oktober über die Bühne ging, konnte stattfinden.

Unerwartet anders gestaltete sich dies im Folgejahr 1767. Ende August hatte Graf Friedrich Ludwig auf erneutes Ansuchen zwar von Carl Thomas aus Habitzheim wieder die gewünschte Zusage erhalten. Als er am 9. Oktober jedoch seine Leute zum Lerchenfang auf die Haidhoffelder schickte, kam ihnen der fürstliche Waldbereiter Cramer zuvor, indem er seine Lerchenstangen bereits aufgestellt hatte und wissen ließ, er habe von fürstlicher Regierung den Befehl „allhier zu lerchen“.

Die fürstliche Regierung, das war in diesem Fall vor Ort Präsident von Hinckeldey, den Graf Friedrich Ludwig nun einschaltete. Der Präsident, der ebenfalls häufig abwesend war, ließ wissen, ihm sei von der vom Fürsten erteilten Erlaubnis nichts bekannt. Da man kürzlich neue Lerchengarne mit Zubehör für 80 Gulden angeschafft habe, wolle man begreiflicher Weise diese ausprobieren. Jagdbereiter Cramer hätte auf Befragen auch versichert, das Haidhöfer Feld „wäre sehr groß, daß man gar füglich auf zwey Seiten zugleich lerchen oder auch von Tag zu Tag abwechslen könnte“.

Der Präsident ließ mit Blick auf seinen Fürsten den Hinweis einfließen „Ihro Durchlaucht speiseten ebenfalls gerne Lerchen“. Da aber Graf Friedrich Ludwig durch diesen Lerchenfang sich keinen Vorteil zu verschaffen versuche, sondern lediglich beabsichtige, „zu dero Plaisir“ seine Hofküche damit zu versehen, werde er der fürstlichen Jägerei das Stillhalten anordnen. Allerdings veranlasste er seine Hofkammer, weitere Verhaltungsbefehle einzuholen, „wie die theuer erkauften Garne ohne Schaden wieder angebracht werden könnten“. Im Übrigen wisse er im Voraus, dass der Fürst „en faveur“ des Grafen Friedrich Ludwig „nichts widriges verfügen laßen würde“.

Der ausnahmsweise beantragte Lerchenfang konnte also auch diesmal über die Bühne gehen. Gewiss aber ist er mit den steigenden Lebensjahren der damaligen Regenten und mit der allmählich durchdringenden Aufklärung im ausgehenden 18. Jahrhundert hier zum Erliegen gekommen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.10.2020