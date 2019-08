„Durch vorschnelle Reformen erfolgt keine Erneuerung“

Dittigheim.Seit vielen Jahren treffen sich Mitglieder der action 365 und Interessierte anderer Glaubenskreise zu einem sogenannten Ferientreffen. Die Zusammenkunft begann in der Pfarrkirche St. Vitus in Dittigheim mit einer Eucharistiefeier, die von Pfarrer Hermann Konrad und mit Diakon Willi Schnurr gehalten wurde. In seiner eindrucksvollen Predigt nahm Pfarrer Konrad Bezug auf die Tageslesungen Ex 32,15-24, 30-34 und Mt 13,31-35. Dabei hob er die besondere Verbundenheit hervor, die Gott mit dem Volk Israel pflegte. Gott habe die zehn Gebote auf dem Berg Sinai durch Moses verkündet, doch schon seinerzeit wandten sich die Menschen immer wieder von Gott ab und beteten lieber ein Goldenes Kalb an.

Auch inder heutigen Zeit würden allzu viele Menschen von Gottes Weisungen abweichen und sich in rein weltlichen Verhältnissen verlieren, wie Vergnügen, materielle Bereicherung, Streben nach Macht und anderes. Durch die Gottvergessenheit würden die Gesetze Gottes missachtet und es würden in willkürlicher Weise neue Gesetze geschaffen, so Gesetze über Leben, Ehe und Familie, Sexualität und es werde die ungebundene Freiheit proklamiert. Dabei werde alles Religiöse als überholt erklärt.

Selbst in der Kirche, so betont der Prediger, gebe es derzeit sehr fragwürdige Erscheinungen, wenn totale Veränderungen gefordert werden. Doch nicht durch vorschnelle Reformen könne die Erneuerung der Kirche und der Gesellschaft erfolgen, wobei er auch auf die Aktion Maria 2,0 und anderen Bestrebungen hinwies, sondern nur durch die Verwurzelung des Glaubens in den Herzen der Menschen und in der Beachtung der Gebote Gottes. Mit Nachdruck forderte der Pfarrer den anti kirchlichen Tendenzen zu trotzen und keine Gelegenheit auszulassen, diesen zu entgegnen. Vielmehr gelte es, dem Evangelium und der Kirche die Treue zu halten und entschlossen die authentische Lehre der Kirche zu vertreten. Dabei erinnerte er an Jesu Bitte: „Sauerteig für die Welt zu sein und nicht lt. Paulus, den Geist der Verzagtheit zu haben“ und so gelegen oder ungelegen in der Kraft des Heiligen Geistes, der Liebe und der Besonnenheit zu wirken.

Bei einem geselligen Beisammensein wurden noch manche aktuelle Themen besprochen. Dabei hob Diakon Willi Schnurr die wertvolle Zusammenkunft hervor.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019