Durch den Acker auf und davon

Bronnbach.Eine spektakuläre Flucht hat ein Unbekannter nach einem Spiegelstreifer am Dienstagnachmittag bei Bronnbach hingelegt. Um kurz vor 15 Uhr fuhr eine 37-Jährige in ihrem BMW von Bronnbach in Richtung Gamburg. Kurz nach dem Ortsausgang von Bronnbach kam ihr ein Pkw entgegen, der so weit links fuhr, dass die Fahreraußenspiegel beider Autos beim Vorbeifahren miteinander kollidierten.

Im Rückspiegel konnte die BMW-Fahrerin beobachten, dass das beteiligte Fahrzeug in der folgenden Kurve nicht einlenkte sondern geradeaus auf ein angrenzendes Feld fuhr. Bis die Frau gewendet hatte und zurück zur Unfallstelle gekommen war, war das Fahrzeug ihres Unfallgegners verschwunden, hatte aber im Acker eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.

Die Polizei sucht Zeugen, denen ein stark verschmutztes und am Fahrerspiegel beschädigtes silbernes oder graues Fahrzeug aufgefallen ist. Hinweise gehen unter Telefon 09342/91890 an das Polizeirevier in Wertheim. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020