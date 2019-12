Dualis-Siegel für Weku

Bettingen.Die Firma Weku aus Bettingen ist von der IHK Heilbronn-Franken als hervorragender Ausbildungsbetrieb mit dem Dualis-Zertifikat ausgezeichnet worden.

„Wer dieses Siegel erhält, kann das auch wirklich mit Stolz vorweisen“, betonte Gerald Fichtner, Leiter Berufsbildung bei der IHK, bei der Übergabe des Zertifikats an Weku-Geschäftsführer Markus Beuschlein. „Weku“ sei damit einer von gerade mal 85 Unternehmen im Kammerbezirk (der insgesamt rund 2500 Ausbildungsbetriebe umfasst), welches die Auszeichnung erhalten habe.

Um das Dualis-Siegel zu erhalten, musste Weku einen Katalog von insgesamt 70 Fragen abarbeiten und dokumentieren, berichtete Ausbildungsleiterin Silvia Beuschlein. Ob auch alle richtig umgesetzt worden ist, wurde anschließend von einem Auditorenteam überprüft. Im Fokus stand dabei nicht nur die Qualität bei der Vermittlung von Fachkenntnissen, sondern unter anderem auch, ob die Azubis eine dichte Betreuung haben und ob sie auch eingebunden sind und schon Verantwortung übernehmen dürfen, wie Gerald Fichtner ausführte.

Bei dem Wertheimer Fenster- und Türenhersteller sind die Lehrlinge beispielsweise gefragt, wenn es darum geht, neue Auszubildende zu gewinnen.

Sie dürfen sozusagen als Botschafter ihr Unternehmen präsentieren, um so weitere junge Leute für eine Ausbildung dort zu begeistern. Daneben kümmern sich die Jugendlichen auch um den Instagram-Auftritt des Unternehmens.

Wichtig bei der Zertifizierung war zudem, dass die Azubis neben den fachlichen auch soziale Kompetenzen lernen, etwa in Form sozialer Projekte. So haben die Azubis von Weku etwa den Tafel-Laden unterstützt und eine Chillout-Ecke für die Mandelbergschule in Dertingen eingerichtet.

Welche Bedeutung der Nachwuchs für das Unternehmen mit seinen 180 Mitarbeitern hat, betonte Geschäftsführer Markus Beuschlein. „Das Thema hat für uns einen enormen Stellenwert“, bekräftigte er.

Ausbildung „riesige Chance“

Die Ausbildung sei für das Unternehmen eine riesige Chance, Mitarbeiter zu gewinnen und die Qualität zu halten. Daher sei es auch stets das Ziel, alle Azubis zu übernehmen. Und bisher sei das auch immer gelungen. Momentan sind acht Auszubildende bei Weku beschäftigt.

Für das Unternehmen ist es übrigens nicht das erste Mal, dass es mit dem „Dualis“-Siegel ausgezeichnet wurde. Bereits 2016 erhielt der Betrieb die Auszeichnung, die nun erneuert wurde und bis 2024 gilt.

