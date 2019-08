Drogen-Foto selbst gepostet

Wertheim.Wegen unerlaubten Besitzes von mindestens 50 Gramm Marihuana verurteilte das Amtsgericht Wertheim einen Auszubildenden aus einem Ortsteil der Main-Tauber-Stadt zur Strafe von 70 mal 15 Euro.

Die Polizei war auf den 25-Jährigen aufmerksam geworden, da im Februar 2018 im Internet Fotos erschienen, die eingeschweißtes Rauschgift auf einem Wohnzimmertisch zeigen, auf einem Schneidbrett liegend und ein Messer darüber. Ein Foto hatte der Angeklagte selbst verschickt, sein Name und die Anschrift waren herauszufinden. Nachdem eine gesondert verfolgter anderer Mann eingeräumt hatte, er habe mit dem Beschuldigten Drogen gekauft, fand beim Angeklagten eine Wohnungsdurchsuchung statt. Dabei stellten die Beamten fest, dass sein Wohnzimmer und das auf dem Foto identisch sind, das Marihuana war aber nicht mehr da.

An Hand der Größe des Päckchens auf dem Foto schätzte die Polizei den Inhalt auf mindestens 50 Gramm. In der Anklageschrift ging die Staatsanwaltschaft zugunsten des Beschuldigten von einem Wirkstoffgehalt unter fünf Prozent Tetrahydrocannabinol aus.

In der Verhandlung meinte der junge Mann, er habe nicht gewusst, dass in dem Päckchen Rauschgift ist, und das Päckchen sei nicht seins gewesen. Ein Freund habe es mitgebracht. Zum Namen machte er keine Angaben. Der Angeklagte ist wegen Körperverletzung, Amtsgericht Gemünden, und wegen Besitzes von Drogen, Amtsgericht Würzburg, vorbestraft. 2017 hatte er bei einer Kontrolle der Bundespolizei am Hauptbahnhof 1,4 Gramm Marihuana sowie einen Joint mit 1,1 Gramm Tabak-Cannabis Gemisch bei sich. Beide Gerichte verhängten Geldstrafen. Im jetzigen Fall sprach der Staatsanwalt von gemeinsamen Besitz und konspirativer Zusammenarbeit.

Der Verteidiger zog in Zweifel, dass man an dem, was auf dem eigenen Wohnzimmertisch liegt, automatisch Besitz erlangt, zum Beispiel dem Handy eines Besuchers. Das Päckchen sei ohne den Willen des Mandanten in die Wohnung gelangt.

Dem widersprach das Gericht allerdings. Das Foto mit dem Kommentar „Anschnitt“ strahle Besitzerstolz aus. goe

