DRK-Kreisverband bietet nächste Woche Schnelltests an

Im Auftrag des Landessozialministeriums richtet der DRK-Kreisverband nächste Woche Covid-19-Schnellteststrecken ein: in Wertheim und Tauberbischofsheim.

Wertheim/Tauberbischofsheim. Das Sozialministerium Baden-Württemberg plant, in der Weihnachtszeit einen kostenlosen Covid-19-Test anzubieten. Der DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim unterstützt diese Aktion, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK.

Der Test diene zum schnellen und qualitativen Nachweis des Coronavirus Sars-Cov-2. Dabei handele es sich um einen vom Bundesinstitut für Arzneimittel zugelassenen Antigentest, der vom Sozialministerium Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt wird. Der Test sei kostenlos.

Mit dem Pkw vorbeikommen

Der DRK-Kreisverband unterstütze das Projekt mit je einer Testaktion in Wertheim und in Tauberbischofsheim: am Mittwoch, 23. Dezember, von 9 bis 12 Uhr in Wertheim (Messeplatzgelände gegenüber der Rotkreuzklinik auf dem Reinhardshof) sowie am Donnerstag, 24. Dezember, von 9 bis 12 Uhr in Tauberbischofsheim (Exerzierplatz der alten Kaserne auf dem Laurentiusberg). Geplant sind demnach sogenannte „Drive-In“-Teststellen. Interessenten reisen mit eigenem Pkw an, erhalten in der Warteschlange Personalbögen sowie eine zugeordnete fortlaufende Nummerierung.

Dies diene neben der Registrierung auch dem Überblick: Die Anzahl der möglichen Testungen sei durch die zeitliche und materielle Komponente (etwa 320 Tests pro Tag) begrenzt. Es gelte das „Windhund-Prinzip“.

Voranmeldung nicht möglich

Sollte abzusehen sein, dass alle 320 Wartenummern mit den bereits anstehenden Fahrzeugen aufgebraucht werden, würden die restlichen Interessenten darüber von Helfern informiert, so dass niemand „umsonst“ anstehen müsse. Eine Voranmeldung sei nicht möglich.

Im zweiten Schritt werden die zu Testenden von Helfern nach Aufruf einer Teststation zugeordnet, an welcher auch der Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt wird. Für die Helfer wird laut Pressemitteilung umfangreiches Schutzmaterial gestellt. Die Auswertung des Schnelltests erfolge innerhalb von 15 bis 30 Minuten datenschutzkonform auf Basis der zugeordneten Nummer.

Während der Auswertung warten die Getesteten auf einem ihnen zugewiesenen Parkplatz. Dort erhalten sie abschließend Nachricht über das Testergebnis und die weiteren Schritte.

Weil sich die Interessenten mit ihrem PKW einreihen und die Teststelle durchlaufen, werde enger persönlicher Kontakt zwischen zu Testenden untereinander und den Helfern vermieden.

Nur Momentaufnahme

Ziel der Testaktion sei, das Gefahrenpotenzial des sogenannten „Super-Spreadings“ an den Feiertagen zu mindern. Vor allem Menschen aus Risikogruppen und ihre Familienangehörige stehen im Fokus. Manuela Grau, Kreisgeschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes, schränkt aber ein: „Die Testung mithilfe eines Schnelltests ist kein sicherer Ausschluss von Covid-19 sondern ganz klar nur eine Momentaufnahme.“

Ist das Testergebnis negativ, liege mit großer Wahrscheinlichkeit keine Infektion vor; die Aussagekraft hierfür liege bei etwa 95 Prozent. Leider lasse sich keine hundertprozentige Sicherheit garantieren, da der Infektionsbeginn innerhalb der Inkubationszeit von drei bis sieben Tagen vor der Testung nicht sicher festgestellt werden könne.

Aus diesem Grund würden im Falle eines negativen Testergebnisses auch keine allgemeinen Bescheinigungen über das Testergebnis ausgestellt. Bei positivem Ergebnis erhielten die Getesteten eine Bestätigung, da jede Covid-19 Infektion an das Gesundheitsamt gemeldet werden muss.

Fällt der Test positiv aus, ist der Gestestete Virenträger und damit gesetzlich verpflichtet, sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben, um nicht weitere Personen anzustecken. Des Weiteren muss zur Sicherung der Diagnose ein PCR-Test etwa in einer Fieberambulanz oder Teststelle durchgeführt werden.

Unabhängig von etwaigen weiteren verschärfenden Maßnahmen für die Feiertage hält das DRK an den Planungen fest: „Wir denken, es ist eine gute Möglichkeit etwas für das Gemeinwohl zu tun, indem wir unseren Beitrag dazu leisten, dass die Infektionszahlen nach Weihnachten möglichst nicht ansteigen“, werden die Bereitschaftsleiter des Kreisverbandes, Manuela Döhner und Marco Genise, zitiert. Wichtig sei, dasss der Test nicht als Freifahrtsschein für bedenkenlose Feierlichkeiten an den Festtagen genutzt werde.

Unabhängig vom Testergebnis müsse auch weiterhin bei Begegnungen die AHA-Formel: Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) eingehalten werden.

