Dreister Diebstahl

Wertheim.Dreist waren zwei Diebe am Samstagmittag in Wertheim. Die beiden Unbekannten betraten gegen 12.30 Uhr einen Telefonshop in der Brückengasse und rissen ein Ausstellungshandy aus der Verankerung vom Verkaufstresen. Danach flüchteten sie in Richtung Mühlenstraße.

Die Männer lassen sich wie folgt beschreiben: Mitte 20 Jahre alt und circa 177 Zentimeter groß. Einer trug seine Haare zum Zopf gebunden, hatte eine leicht dunklere Hautfarbe, einen leichten Bart und trug einen hell-beigefarbenen Kapuzenpullover. Der andere Mann hatte kurze, fast schwarze Haare.

Es entstand Diebstahlschaden in Höhe von circa 900 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.11.2020