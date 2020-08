Drei Filme stehen zur Auswahl

Wertheim.Auch in Zeiten von Corona gibt es das Ferienkino, wie all die Jahre vorher jeden Mittwoch um 16 Uhr, zum Taschengeldpreis. Es stehen immer drei Filme zur Auswahl Los geht es am Mittwoch, 4. August:

„Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau“ bietet altersgerecht beste Unterhaltung für die Allerkleinsten mit Verzicht auf allzu dramatische oder gar ängstigende Ereignisse. Trotzdem geht es turbulent zu, denn zum allerersten Mal macht Conni mit den anderen „großen“ Kindern aus dem Kindergarten ohne Familie. Die Schwestern Hanne und Evelyn haben dabei viel Arbeit, um den wilden Haufen zu bändigen. Als Conni im Hotel, einer alten Mühle, ankommt, entdeckt sie, dass ihr geliebter Kater Mau als blinder Passagier mit von der Partie ist (frei ohne Altersbeschränkung, „besonders wertvoll“).

„Lassie - Eine abenteuerliche Reise“: Hanno Olderdissen verlagert die Abenteuer rund um die clevere Collie-Hündin nach Deutschland. Das Ergebnis ist ein starker Beitrag des deutschen Familienkinos: Für den zwölfjährigen Flo bricht eine Welt zusammen: Er muss seine geliebte Collie-Hündin Lassie abgeben, weil die Familie (Sebastian Bezzel und Anna Maria Mühe) in eine kleinere Wohnung ziehen muss, in der keine Tiere erlaubt sind. Der kluge Vierbeiner kommt in die Obhut des Grafen von Sprengel (Matthias Habich) und dessen Enkelin Priscilla. Beide nehmen Lassie mit an die Nordsee, wo sie bald die Flucht ergreift. (frei ohne Altersbeschränkung).

„Onward – Keine halben Sachen“: Ian ist ein Elf, der an seinem 16. Geburtstag von seiner Mutter ein besonderes Geschenk bekommt, das ihm sein Vater hinterließ: Zusammen mit einem Zauberspruch soll es ein Stab und ein Edelstein ermöglichen, noch einmal einen Tag mit dem Verstorbenen zu verbringen. Leider misslingt dies Magie, und nur die Beine des Vaters können heraufbeschworen werden (frei ab sechs Jahren).

