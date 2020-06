Dorf ohne Strom

Mondfeld.In Mondfeld wird am Montag, 8. Juni, von 8 bis 12 Uhr der Strom komplett abgeschaltet. Als Grund dafür nennen die Stadtwerke Wertheim technische Wartungs- und Erweiterungsmaßnahmen in mehreren Ortsnetzstationen.

Betroffen sind alle Netzkunden, einschließlich der auf Mondfelder Gemarkung errichteten technischen Anlagen von Medienver- und Medienentsorgern. Dazu gehören Sendemaste, Wasser-, Abwasser-, Druckregel-, Telekommunikationsanlagen und Ampelanlagen, die elektrisch versorgt werden. Aber auch dezentral einspeisende Anlage wie Photovoltaikanlagen können in der genannten Zeit keine Energie in das Versorgungsnetz einspeisen. Die Bürger wurden per Brief über die Stromabschaltung informiert.

