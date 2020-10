DLRG trotz Pandemie teilweise wieder aktiv

Wertheim/Odenwald-Tauber.Unter besonderen Bedingungen trafen sich die Delegierten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Bezirk Frankenland zur Bezirkstagung am Freitag in Urphar. Eigentlich wollte man schon im März auf das vergangene Jahr zurückblicken, aber dies musste wie so Vieles verschoben werden.

Der DLRG-Bezirk Frankenland reicht von Aglasterhausen im Neckar-Odenwald bis Wertheim im Main-Tauber-Kreis. In insgesamt 30 Ortsgruppen engagieren sich rund 10 000 Mitglieder für die Ziele der Wasserrettungsorganisation.

Nachdem Bezirksleiter Thomas Zemmel die Versammlung eröffnete, begrüßte die Ortsgruppen-Vorsitzende Kerstin Mattern alle im „Orfler Wohnzimmer“ – dem Feuerwehrhaus und lobte alle Helfern für ihr Engagement an diesem Abend. Thomas Kraft, Kreisratsmitglied und SPD-Kreisvorsitzender lobte die gute Zusammenarbeit mit der DLRG vor Ort und drückte seine Wertschätzung gegenüber der gesamten DLRG Arbeit aus.

Unter besonderen Bedingungen

Die Berichte des Bezirksvorstandes, welche die Delegierten bereits im Voraus schriftlich erhalten hatten, zeigten die Bandbreite der ehrenamtlichen Tätigkeiten des DLRG Bezirks auf. Dabei ergänzte Markus Brixel aus dem Ressort Medizin, dass man in diesem Herbst nun schon erfolgreich Lehrgänge unter Corona-Bedingungen durchgeführt habe.

Jugendleiter Stefan Ebert gab bekannt, dass man einen Termin für die Bezirksmeisterschaften 2021 habe, aber abwarten müsse, ob und wie diese durchgeführt werden könne.

Schatzmeister Jonathan Schlegel erläuterte in seinem Bericht die Ein- und Ausgaben des Bezirks. In der Hauptsache finanziert sich der Bezirksverband aus den weitergeleiteten Mitgliedsbeiträgen der Ortsgruppen sowie Zuschüssen. Die gesamte Kassenführung sei übersichtlich und einwandfrei, stellten die Kassenprüfer fest. Die Entlastung für diese einwandfreie Kassenführung wurde einstimmig erteilt.

Nun berichteten die anwesenden 22 Ortsgruppen wie der aktuelle Stand der Bäderöffnungen ist und das Vereinsleben aussieht. Einige Gruppen gehen unter strengen Hygieneauflagen und oft mit minimierter Teilnehmerzahl dem Schwimmtraining wieder nach – auch wenn dies oft mit deutlich mehr Aufwand und höheren Kosten verbunden ist. Man möchte den Kindern und Jugendlichen wenigstens ein bisschen Normalität zurückgeben. Außerdem sei es wichtig, Anfängerschwimmkurse durchzuführen, da sonst die Zahl der Nichtschwimmer immer mehr steige. Knapp die Hälfte der Ortsgruppen haben jedoch aktuell keine Möglichkeit, Schwimmausbildung durchzuführen, entweder sind die Hygienebestimmungen nicht umsetzbar oder der Aufwand deutlich zu hoch. Manche Bäder haben den Betrieb noch nicht aufgenommen (Freibad Adelsheim, Familienbad Höpfingen) oder bleiben gänzlich geschlossen (Hallenbad Tauberbischofsheim). Aber es gab auch Positives zu berichten, wie zusätzliche Schwimmbadzeiten für manche Gruppen.

Zeltlager taten Kindern gut

Auch andere Vereinsaktivitäten wurden in einigen Gruppen wieder aufgenommen. So berichteten manche von Aktivitäten im Einsatztrupp, Unterstützung der Bademeister bei Freibadaufsichten im Sommer oder von kleineren Aktionen für die Jugend, zum Beispiel in den Sommerferien. Drei Gruppen führten im Sommer sogar Zeltlager durch, was den Kindern sehr gut getan habe.

Abschließend dankte Bezirksleiter Thomas Zemmel der gastgebenden Gruppe Urphar für die Ausrichtung der Bezirksratstagung und lud zum Bezirksrat 2021 in Tauberbischofsheim anlässlich des dortigen 70-Jahre-Jubiläums ein. dlrg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.10.2020