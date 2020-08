Dixie und Swing am lauen Sommerabend

Die Band „No Nonsense“bot im Rahmen des „Jahrhundertsommers“ einen kleinen Ersatz für das Altstadtfest – samt Weinprobe. Die Kombination kam gut an.

Wertheim. Eigentlich hätte am vergangenen Wochenende das Wertheimer Altstadtfest stattgefunden. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Um nicht ganz auf die Unterhaltung zu verzichten, fand auf der Burg im Rahmen des „Jahrhundertsommers“ ein Konzert mit der Band „No Nonense“ samt Weinprobe statt. Dabei achteten die Veranstalter, der Winzerkeller Reicholzheim udn das Burgrestaurant, streng darauf, das alles lief nach den derzeit geltenden Hygieneregeln ablief.

Trotzdem waren die Teilnehmer froh, dass sich überhaupt jemand an das Thema hatte. So wie Kathrin und ihre Freundin, beide au“ aufs Sachsen, die jedes Jahr zum Altstadtfest kommen und über ihr Hotel auf die Veranstaltung aufmerksam wurden. Sie hatten sich im Vorverkauf Karten besorgt. Das war leider unvermeidlich, so die Veranstalter, denn Vorplanung ist bei einem guten Hygienekonzept notwendig. Man hätte kurzfristig noch mindestens 30 Karten verkaufen können und selbst an der Abendkasse wurde noch nachgefragt, aber das wäre logistisch nicht zu stemmen gewesen. „Wir werden uns wohl daran gewöhnen müssen, unsere Termine besser im Voraus zu planen“, hörte man von abgewiesenen Menschen, die den Aufstieg auf die Burg gewagt hatten und nun unverrichteter Dinge wieder nach unten gehen mussten.Wer allerdings eine Karte ergattern konnte, erlebte einen dieser „magischen“ Abende.

Die Zeit der 20er Jahre

Das Wetter spielte perfekt mit und die musikalische Unterhaltung von „No Nonsense Band“ passte vorzüglich zu den Weinen des Winzerkellers Reicholzheim. Swing, Jazz und Dixie verstanden die vier Musiker perfekt zu intonieren. Man fühlte sich nicht nur wegen ihrer Kleidung in die Zeit der 20er Jahre zurückversetzt. Es klang einfach perfekt, was da von der Bühne herunter schallte. Man merkte den Musikern an, dass sie nach dem Auftritt gelechzt hatten. Zu lange war während des Lockdown ihre erzwungene Auftrittspause gewesen. Frontfrau Nadine Winziers verstand es bei ihren Ansagen sowohl die Musik vorzustellen, als auch immer wieder kleine Scherze einzubauen, eben „Nonsense“, wie der Bandname schon sagt.

So kündigte sie Joachim Krumrey als den „Mann, der mit dem Wein kommt“ an, als er auf die Bühne kam und die verschiedenen Weine des Abends vorstellte. So erfuhren die Besucher vom Kellermeister Neuigkeiten über Wein- und Anbaumethoden. Selbst wenn Vorwissen vorhanden war, irgendetwas konnte Krumrey immer weitergeben. Der Frost hat den Winzern in diesem Frühjahr teilweise übel mitgespielt, einzelne Rebsorten wird es also nur in geringen Mengen geben, aber dafür seien die spätreifen Sorten, wie eben der Silvaner, bestens im Wachstum. Ihm ist nicht bange um die Gesamtmenge des Weines in diesem Jahr, selbst wenn einige Rebsorten unterdurchschnittliche Erträge bringen werden.

Die Besucher der Veranstaltung hatten jedenfalls ihren Spaß. Die einmalige Atmosphäre des Burggrabens mit den festlich gedeckten, aber nicht überladenen, Tischen, der Musik und die sommerliche Abendstimmung machten es unvergesslich.

Jeder Besucher wurde an seinen Platz geführt. Dank der Vorbestellung der Karten war das kein Problem. Die fleißigen Helfer des Abends hatten alles perfekt vorbereitet. Egal ob Mädelsabend, Pärchen oder Familiengruppe, jeder fand ein passendes Plätzchen und genoss es, mal wieder mit Gleichgesinnten einen geselligen Abend zu verbringen. Die Besucher dankten dem Veranstalter für seinen Mut, so eine Veranstaltung überhaupt durchzuführen, wie sich beispielsweise Helga Seubert aus Würzburg äußerte. Sie war extra nach Wertheim gekommen, um einen schönen Abend zu verbringen und wurde nicht enttäuscht.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020