Diskussion über „Arbeit im Wandel“

Main-Tauber-Kreis/Wertheim.Der 24-jährige Külsheimer Anton Mattmüller kandidiert als Abgeordneter der SPD des Main-Tauber-Kreises für die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg. Aufgrund der aktuellen Situation veranstaltet Anton Mattmüller, seine „DeinMainTauber“-Wahlkreistour digital.

Die kommende Themenwoche steht unter dem Motto „Dein Programm – Deine Arbeit“. Dazu werden unterschiedliche Formate auf Zoom und dem Instagram- und Facebook-Kanal des Kandidaten angeboten.

Am Mittwoch, 4. November, um 19.30 Uhr, wird es für alle Interessierten einen Programmworkshop über die Plattform WebEx geben. Dabei können alle Interessierten gemeinsam mit dem Kandidaten zum Thema „Arbeit im Wandel“ diskutieren. Der Link zur Teilnahme ist über die Homepage (www.anton-mattmueller.de). Dort sind die technische Hinweise hinterlegt, die auch auf Facebook oder Instagram abrufbar sind.

Am Donnerstag, 5. November, ebenfalls um 19.30 Uhr, wird es dann über Instagram einen Live-Talk mit dem IG-Metall Ortsjugendausschuss-Vorsitzenden Tauberbischofsheim, Andreas Diefenthaler, geben. Hierzu sind ebenfalls alle Interessierten eingeladen. Anfang der Woche können Fragen und Ideen über Social Media oder Mail eingesendet werden. Am Ende der Woche werden dann die Ergebnisse präsentiert und in das individuelle Programm Anton Mattmüllers integriert.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.11.2020