Digitales Gesicht für den Einzelhandel

Der Wertheimer Einzelhandel, die Gastronomie und andere Gewerbetreibende können sich seit Mittwoch auf einer Internet-Plattform präsentieren und Produkte verkaufen.

Wertheim. Der Einzelhandel der Stadt leidet sehr unter der Corona-Krise. Wegen der geltenden Verhaltensregeln sind die Umsätze stark gesunken. Das Innenstadtmanagement der Verwaltung hat jetzt in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing-Verein eine Online-Plattform aufgesetzt, auf der sich Händler und andere Gewerbetreibende kostenfrei präsentieren und ihre Produkte verkaufen können. Sie müssen lediglich etwas Zeit investieren. Die Seite mit der Adresse www.lokalhelden-wertheim.de ist seit Mittwoch online.

Christian Schlager vom Innenstadtmanagement und sein Team haben derzeit mehr Zeit, als sie sich eigentlich wünschen. Der Betrieb auf der Burg ruht, Veranstaltungen fallen wegen der Pandemie reihenweise aus. „In solchen Zeiten sind Projekte wie dieses möglich“, sagte Schlager bei der Vorstellung der Internet-Seite im Rathaus am Mittwoch.

Man nutze die Zeit, um „die Sympathie mit dem Wertheimer Einzelhandel“ zu manifestieren. Es handele sich um eine aktive Unterstützung, damit „die Geschäfte auch nach der Krise noch am Start sein können“.

Schnelle Umsetzung

Der Online-Shop bietet zunächst 20 Anbietern die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Mehrere Gaststätten zeigen ihre Liefer-Speisekarte. Weitere sind willkommen, nicht nur aus der Innen-, sondern auch aus der Gesamtstadt, wie Schlager betonte.

Eine Agentur aus Buchen hat die Plattform binnen kürzester Zeit umgesetzt. Nicht einmal zwei Wochen sind seit Beginn des Projekts vergangen. Das Thema habe „rasend schnell Fahrt aufgenommen“, berichtete Schlager.

„Die Plattform gibt den Läden der Stadt ein digitales Gesicht“, so Schlager. Oder wie es Bernd Maack, der Vorsitzende des Stadtmarketings formuliert: ein „Schaufenster, in dem die Händler ihre Angebotsvielfalt präsentieren können“. Jene, die bereits über eine eigene Online-Verkaufsplattform anbieten, können ihr Sortiment mit einem Link auf ihren Shop bekannter machen.

Solche, die bisher keinen Internethandel anbieten, sind in der Lage, ihre Produkte direkt auf der Seite zu platzieren und zum Kauf anzubieten.

Lieferung am selben Tag

Der Vorteil gegenüber den großen Plattformen soll die Regionalität und die damit verbundenen kurzen Wege sein. Bestellen Nutzer aus Wertheim oder Kreuzwertheim Produkte bis 12 Uhr mittags, wird am selben Tag ausgeliefert – kostenlos. Überregionale Kunden werden per Post beliefert. Eine entsprechende Gebühr fällt an.

Zahlen können die Kunden per Rechnung. Demnächst sollen auch Zahlungen mit der Kreditkarte oder Paypal möglich sein.

Großes Potenzial sieht Christian Schlager in Gutscheinen, die über die Plattform vertrieben werden können. Dies soll in einem nächsten Schritt umgesetzt werden. Der Vorteil für die Händler: Sie haben kaum einen Aufwand. Vertrieb und Bezahlung werden über die Internetseite abgewickelt. Überhaupt sei die „Eingangsschwelle sehr gering, weil keine Gebühren erhoben werden“, meint Maack.

Christian Schlager appelliert an die Gewerbetreibenden der Stadt, bei dem Projekt mitzumachen: „ Wir wollen so viele wie möglich mit ins Boot holen.“

Sie sollten auf die Organisatoren zukommen. „Es ist im Interesse aller, wenn sie auf die entsprechende E-Mail antworten würden“, so seine Empfehlung.

