Digitaler Infoabend an der Realschule

Bestenheid.Auf der Homepage der Comenius-Realschule Wertheim können sich Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte anhand von Videos über die Schule informieren. Zudem bietet die Schulleitung am Mittwoch, 3. März, um 18 Uhr eine digitale Informationsveranstaltung an. Im Anschluss an können Fragen gestellt werden. Folgendes Programm ist vorgesehen:

18 bis 18.30 Uhr: Informationen der Schulleitung; 18.30 bis 19 Uhr: Fragen an die Schulleitung; 19 bis 20 Uhr: Fragerunde zum Bilingualen Zug (F. Freundt-Fehrenbacher); 19 bis 20 Uhr: Fragerunde zum MINT-Zug (H. Breitenbach). Die Zugangslinks werden vorher auf der Homepage zur Verfügung gestellt. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.02.2021