Digitale Variante ist kein Ersatz

Main-Spessart-Kreis.Aufgrund der aktuellen Situation wird es in diesem Jahr keinen Türöffner-Tag geben. Wie der WDR auf seiner Internetseite mitteilt, ist man nach vielen Überlegungen und Prüfung alternativer Möglichkeiten zu dem Entschluss gekommen, den Türöffner-Tag der Maus in diesem Jahr auszusetzen. „Es lässt sich nicht abschätzen, wie die Situation im Herbst sein wird. Damit der Tag aber so wird, wie wir ihn uns alle wünschen, sollten wir ihn unbeschwert planen und dann auch feiern können. Es tut uns leid für alle, die sich wie wir schon lange auf diesen Tag gefreut haben, aber wir halten es für besser, jetzt nach vorne zu schauen und sich auf das nächste Jahr zu freuen, wenn wir in diesem Jahr den Tag nicht so miteinander verbringen können, wie wir es uns alle vorgestellt haben. Eine digitale Variante bietet keine adäquate Möglichkeit, den Tag mit seinem besonderen Charakter und seinem besonderen Charme für uns alle erlebbar zu machen. Denn: Der Türöffner-Tag der Maus ist nur dann ein echter Türöffner-Tag der Maus, wenn man sich auch persönlich begegnen kann“, so der WDR weiter.

Ab März 2021 können sich dann alle, die beim zehnten Türöffner-Tag 2021 dabei sein wollen, wieder online unter maus-tueren-auf.de anmelden. Wie gewohnt, wird das Regionalmanagement Main-Spessart wieder die landkreisweite Bewerbung der Aktion übernehmen. lra

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020