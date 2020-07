Digitale Hilfe beim Lesenlernen

Die Wertheimer Stadtbücherei bietet ab sofort die kostenfreie Nutzung zweier kindersicherer Apps an.

Wertheim. Die Stadtbücherei Wertheim hat ab sofort zwei kindersichere Apps im Angebot. „eKidz.eu“ richtet sich an Grundschüler, die gerade lesen lernen. „Tigerbooks“ liefert jede Menge Lesestoff für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren. Beide Apps können in der Bücherei von den angemeldeten Lesern kostenfrei genutzt werden.

Die App „eKids.eu“ wurde gemeinsam von Sprachtherapeuten, Kinderbuchautoren und Illustratoren für Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahre entwickelt. Die werbefreie App beinhaltet insgesamt siebzig Texte in neun Lesestufen, wobei sich die Satzlängen, Textmengen und Vorlesegeschwindigkeiten allmählich steigern. Auch inhaltliche Ansprüche nehmen von Stufe zu Stufe zu.

Empfohlen wird das laute Mitlesen der Kinder: Ähnlich wie bei Karaoke werden die vorgelesenen Wörter nacheinander farblich hervorgehoben, so dass die jungen Leser Silbe für Silbe den Text verfolgen können. Ein Mitlesen ohne Vorsprecher ist auch möglich.

Spielerisch lernen

Am Ende eines jeden Textes gibt es zur Überprüfung des Gelernten noch Verständnisfragen. So können Kinder mit „eKidz.eu“ spielerisch und ohne Druck in ihrem ganz eigenen Tempo das Hören, Lesen und Verstehen von Texten lernen.„Tigerbooks“ ist ebenfalls eine kindersichere, werbefreie App mit interaktiven Büchern, Hörbüchern und eBooks für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren. Alle Inhalte bei „Tigerbooks“ werden vor der Freischaltung von einem Kindermedien-Expertenteam getestet.

In der App treffen die jungen Nutzer auf ganz neue Geschichten, aber auch auf bekannte Kinderhelden wie Bibi und Tina, Conni, Janosch, die Olchis sowie Pettersson und Findus. Über eine integrierte Vorlesefunktion sowie passende Sounds und Animationen wird jede der „Tigerbooks“-Geschichten lebendig und scheint zum Greifen nah. Zusätzlich gibt es unterschiedlich anspruchsvolle Spiele und Puzzles.

Kostenfreie Angebote

Beide kostenfreien Angebote können Interessenten in den App-Stores für Android oder iOS herunterladen. Für den Zugang muss zuerst die Stadtbücherei Wertheim als zuständige Bibliothek ausgewählt werden, anschließend werden die Ausweis- oder Lesernummer und das Passwort abgefragt, das die Kunden auch für den Katalog der Bücherei benutzen. Beide Apps können nur in der Bücherei angemeldeten Lesern kostenfrei zur Verfügung gestellt werden können. Wer sich erfolgreich eingeloggt hat, kann das Leselernangebot von „eKidz.eu“ 21 Tage lang, die Bücher von „Tigerbooks“ sieben Tage lang nutzen. stv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.07.2020