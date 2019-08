Dieser „Elle“ ist ein echter Rasenzauberer

„Wow, euer Platz ist ja echt super gepflegt.“ – „Ja, das ist ja auch gewissermaßen Elles Wohnzimmer.“ Aufgeschnappt am Rande der Stadtmeisterschaft. Und das nicht nur einmal. „Elle“, ja, den kennt in Reicholzheim nun wirklich jeder. Voller Name und offizielle Bezeichnung: Elmar Amend, Platzwart. 65 ist er, aber das sieht man dem drahtigen Typen nicht an. Er kommt aus der Landwirtschaft, ist

...