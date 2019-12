Dienstjubiläum bei SMT

Wertheim.Für 25 Jahre Treue zum Unternehmen ehrte die Geschäftsleitung von SMT Rüdiger Seifert. Er trat am 1. Dezember 1994 als Mitarbeiter in der Serviceabteilung bei SMT Thermal Discoveries ein und wurde dort für sein Fachwissen sowohl an der Telefon-Hotline als auch beim Kunden im In- und Ausland geschätzt. 2018 wechselte er in die Fertigung und ist dort im Bereich der Kabelkonfektionierung als Verantwortlicher für die Planung und Herstellung der Kabelsätze der Standard- und Sonderanlagen tätig.

„Ich bedanke mich ganz herzlich bei Rüdiger für das Geleistete und die langjährige Treue zu unserem Unternehmen“, sagte Dr. Christian Ulzhöfer (CEO). pm

